Ninh Bình FC và Thể Công Viettel trả giá đắt sau trận hòa ở vòng 21 V-League

Trận hòa 1-1 ở vòng 21 V-League 2025/2026 khiến cả Thể Công Viettel và Ninh Bình FC đều rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua mùa giải. Đội bóng áo lính bị đội đầu bảng CAHN bỏ xa tới 11 điểm, trong khi Ninh Bình chính thức bật khỏi top 3 khi kém Hà Nội FC 1 điểm.

Ninh Bình FC và Thể Công Viettel bất phân thắng bại ở vong 21 V-League 2025/2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Không chỉ đánh mất vị trí quan trọng, Ninh Bình còn chịu tổn thất lớn về lực lượng sau trận đấu này. Thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Dụng Quang Nho sẽ bị treo giò ở vòng kế tiếp do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Sự vắng mặt của Đặng Văn Lâm đặc biệt đáng lo khi đây là lần đầu tiên từ đầu mùa Ninh Bình buộc phải sử dụng thủ môn dự bị. Hai phương án thay thế là Nguyễn Minh Đức hoặc Quàng Thế Tài đều chưa có nhiều cơ hội thể hiện, khiến hàng thủ đội bóng Cố đô tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ở diễn biến khác, Thể Công Viettel cũng không tránh khỏi tổn thất khi Đinh Viết Tú và Nguyễn Đức Hoàng Minh phải nghỉ thi đấu vì án treo giò. Những thiếu vắng này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng bám đuổi trong giai đoạn cuối mùa.

Nguyễn Đức Hoàng Minh nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Ninh Bình FC. (Ảnh: Hoài Thương)

Theo lịch thi đấu vòng 22 V-League 2025/2026, Ninh Bình FC sẽ tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà vào lúc 18h00 ngày 9/5, trong khi Thể Công Viettel làm khách trước Hà Tĩnh lúc 18h00 ngày 10/5.

