Xác định hai cặp đấu tại bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26

Bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26 được kỳ vọng mang đến những trận đấu kịch tính khi cả bốn đội bóng góp mặt đều có lối chơi đầy bản sắc. Nhà đương kim vô địch PSG sẽ chạm trán Bayern Munich, cuộc đụng độ được đánh giá là màn trình diễn mãn nhãn của bóng đá tấn công.

Màn so tài giữa PSG vs Bayern Munich thu hút sự quan tâm lớn.

Tại tứ kết, PSG tiếp tục thể hiện phong độ rất ấn tượng khi vượt qua Liverpool với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận. Trong khi đó, Bayern Munich giành chiến thắng sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với Real Madrid trong trận lượt về để tiến vào bán kết.

Màn so tài còn lại là cuộc đối đầu giữa Arsenal vs Atletico Madrid. Với việc cả hai đội bóng đều chơi chắc chắn, cuộc so tài này được dự đoán sẽ mang lại sự quyết liệt, đặc biệt trong những pha tranh chấp ở khu trung lộ.

So với Arsenal, màn trình diễn của Atletico Madrid trong hai trận tứ kết gặp Barcelona được đánh giá cao hơn. Sự thực dụng của Atletico Madrid được đánh giá sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho một Arsenal đang không có được màn trình diễn tốt thời gian gần đây.

Trận bán kết lượt đi giữa PSG vs Bayern Munich sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 29/4, trong khi trận đấu còn lại giữa Arsenal vs Atletico Madrid diễn ra vào 2h00 ngày 30/4.