Kết quả bóng đá hôm nay 16/4: Hoà nhọc nhằn, Arsenal vào bán kết cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/4 nhận được sự chú ý khi Arsenal có trận hoà vừa đủ để giành vé vào bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26.
Với việc giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách, Arsenal không vội đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Sporting Lisbon cũng chơi chắc chắn khi phải làm khách khiến hiệp một trận đấu không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.
Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai khi cả hai đội đều không quá mạo hiểm trong những tình huống tấn công. Với việc không thể ghi bàn vào lưới Arsenal, Sporting Lisbon chỉ có được trận hoà không bàn thắng ở trận tứ kết lượt về.
Kết quả này đồng nghĩa với việc Arsenal vào bán kết khi giành chiến thắng trước Sporting Lisbon với tổng tỉ số 1-0 sau hai lượt trận.
Trong trận lượt đi trên sân của Sporting Lisbon, bàn thắng muộn của Kai Havertz giúp Arsenal giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Kết quả này giúp Arsenal có quyền chủ động tiếp cận trận đấu trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà, đặc biệt khi thầy trò HLV Arteta được đánh giá cao hơn.
Arsenal không thua trong 6 lần chạm trán Sporting Lisbon tại cúp C1 châu Âu với 3 chiến thắng, 3 trận hoà. Arsenal cũng có thành tích tốt khi gặp các đội bóng Bồ Đào Nha tại đấu trường châu Âu khi chỉ để thua đúng 1 lần trong 12 trận gần nhất.
Trong khi đó, Sporting Lisbon cũng không có được kết quả thực sự tốt khi chạm trán các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu. Trong 14 lần gặp các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu, Sporting Lisbon chỉ thắng được 2 trận, thành tích không thực sự tốt trước khi gặp Arsenal trong trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết.
Trận đấu giữa Arsenal vs Sporting Lisbon sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 16/4.
Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc ở Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 8/4: Arsenal thắng nhọc trước Sporting Lisbon ở trận tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.
HLV Mikel Arteta (Arsenal) chia sẻ: "Chúng tôi đang cố gắng làm điều chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ (vô địch cúp C1 châu Âu) nhưng điều đó thực sự khó khăn. Chúng tôi đang đua vô địch Premier League và đang ở một vị trí rất mạnh mẽ dù đã 22 năm không vô địch. Tôi muốn thấy gì từ các cầu thủ? Không sợ hãi, chỉ có ngọn lửa nhiệt huyết. Đó là những gì tôi muốn thấy."
HLV Rui Borges (Sporting Lisbon): "Chúng tôi phải giữ vững bản sắc bất kể đối thủ hay giải đấu nào. Tôi không cần phải nói về khát khao chiến thắng bởi các cầu thủ đã thể hiện sự can đảm. Chúng tôi phải tận hưởng trận đấu, nỗ lực vượt qua những tiền lệ nhưng phải nhận thức được những thách thức. Chúng tôi phải làm điều mà chưa ai làm được ở cúp C1 châu Âu, đó là đánh bại Arsenal."
Các CĐV tạo nên bầu không khí sôi động trước trận đấu giữa Arsenal vs Sporting Lisbon (Ảnh: Reuters)
Trận đấu bắt đầu! Sporting Lisbon là đội giao bóng trước.
3': Không được! Sporting Lisbon giành lại bóng để phát động phản công từ phần sân nhà nhưng Arsenal sau đó đã giành lại bóng để cắt đứt tình huống tấn công ngay ở khu trung lộ.
7': Không được! Từ tình huống phạt góc, bóng được treo về cột xa và Zubimendi bật lên đánh đầu nhưng không trúng bóng.
12': Không được! Rice quyết định tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập trúng người cầu thủ Sporting Lisbon bật ra, không gây ra nguy hiểm với thủ thành Rui Silva.
17': Việt vị! Suarez có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định tiền đạo của Sporting Lisbon đã việt vị.
19': Nguy hiểm! Trận đấu kịch tính hơn khi Trincao có pha cứa lòng đi bóng chệch cột dọc trong vòng cấm. Ngay sau đó, Arsenal có câu trả lời khi Gyokeres tung ra cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang.
23': Quyết liệt! Trận đấu trở nên nóng hơn khi cầu thủ hai bên liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung lộ.
27': Không được! Sporting Lisbon có có hội từ tình huống đá phạt góc nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị các cầu thủ phòng ngự Arsenal phá ra xa khung thành.
29': Nguy hiểm! Từ tình huống chọc khe tại trung lộ rất hay của Eze, Zubemendi xâm nhập vòng cấm nhanh rồi chuyền ra để Gyokeres dứt điểm. Tuy nhiên, hậu vệ Sporting Lisbon kịp thời can thiệp trước khi Gyokeres kịp sút bóng cận thành.
34': Không được! Arsenal tổ chức tấn công nhanh nhưng không thành khi các cầu thủ Sporting Lisbon lùi về rất nhanh sau khi mất bóng.
39': Nỗ lực! Zubimendi dốc bóng từ biên trái xuống sát đáy biên rồi tạt bóng vào vòng cấm nhưng thủ thành Rui Silva đã bắt gọn.
40': Nguy hiểm! David Raya chuyền hỏng ngay trước vòng cấm nhưng Pedro Goncaves dù cắt được bóng nhưng lại tung ra đường chuyền vội vàng khiến cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.
43': Không vào! Araujo treo bóng về cột hai để Catamo băng vào vòng cấm vô lê đầy nguy hiểm về cột xa nhưng bóng đập trúng cột dọc của Arsenal ra ngoài.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Arsenal 0-0 Sporting Lisbon.
Hiệp hai bắt đầu!
46': Nguy hiểm! Eze có pha dứt điểm góc hẹp nhưng thủ thành Rui Silva đã bắt gọn bóng.
48': Không vào! Araujo có pha sửa lòng về phía góc xa đầy nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
50': Sút xa! Nhận bóng từ trước khu vực 16m50, Eze tung ra cú sút ngay đầy bất ngờ nhưng bóng đi chệch cột dọc.
56': Không vào! Martinelli tung ra cú pha vô lê trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc.
57': Nguy hiểm! Madueke đi bóng từ trước vòng cấm địa rồi cắt chéo khung thành, sau đó tung ra cú sút góc hẹp nhưng bóng đi không trúng khung thành.
60': Không được! Spoting Lisbon đưa bóng xuống đáy biên rồi trả ngược vào trong nhưng các cầu thủ Arsenal đã kịp thời ngăn chặn.
65': Không có phạt đền! Mosquera có pha tác động rất nhẹ với cầu thủ Sporting Lisbon trong vòng cấm nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có phạt đền.
70': Không được! Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chưa thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm khi Sporting Lisbon vẫn chơi rất chặt chẽ.
76': Không được! Arsenal vẫn sử dụng bài tạt bóng từ tình huống phạt góc nhưng chưa mang lại hiệu quả.
80': Nguy hiểm! Kai Havertz giật gót trong vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng, các cầu thủ Sporting Lisbon đã kịp thời phá bóng ra xa khung thành.
84': Nguy hiểm! Nhận bóng ở cột hai, Trossard đánh đầu cận thành nhưng bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.
90': Không được! Sporting Lisbon nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng trong thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu nhưng không vượt qua được hệ thống phòng ngự của Arsenal.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là Arsenal 0-0 Sporting Lisbon.
Kết quả bóng đá hôm nay 16/4 nhận được sự chú ý khi Arsenal có trận hoà vừa đủ để giành vé vào bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26.
