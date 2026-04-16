中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 16/4: Hoà nhọc nhằn, Arsenal vào bán kết cúp C1 châu Âu

Thứ Năm, 03:58, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/4 nhận được sự chú ý khi Arsenal có trận hoà vừa đủ để giành vé vào bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26.

03:55

Với việc giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách, Arsenal không vội đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Sporting Lisbon cũng chơi chắc chắn khi phải làm khách khiến hiệp một trận đấu không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai khi cả hai đội đều không quá mạo hiểm trong những tình huống tấn công. Với việc không thể ghi bàn vào lưới Arsenal, Sporting Lisbon chỉ có được trận hoà không bàn thắng ở trận tứ kết lượt về.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Arsenal vào bán kết khi giành chiến thắng trước Sporting Lisbon với tổng tỉ số 1-0 sau hai lượt trận.

10:47

Trong trận lượt đi trên sân của Sporting Lisbon, bàn thắng muộn của Kai Havertz giúp Arsenal giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Kết quả này giúp Arsenal có quyền chủ động tiếp cận trận đấu trong trận lượt về diễn ra trên sân nhà, đặc biệt khi thầy trò HLV Arteta được đánh giá cao hơn.

Arsenal không thua trong 6 lần chạm trán Sporting Lisbon tại cúp C1 châu Âu với 3 chiến thắng, 3 trận hoà. Arsenal cũng có thành tích tốt khi gặp các đội bóng Bồ Đào Nha tại đấu trường châu Âu khi chỉ để thua đúng 1 lần trong 12 trận gần nhất.

Trong khi đó, Sporting Lisbon cũng không có được kết quả thực sự tốt khi chạm trán các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu. Trong 14 lần gặp các đội bóng Anh tại đấu trường châu Âu, Sporting Lisbon chỉ thắng được 2 trận, thành tích không thực sự tốt trước khi gặp Arsenal trong trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết.

Trận đấu giữa Arsenal vs Sporting Lisbon sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 16/4.

10:48
10:49
10:54

HLV Mikel Arteta (Arsenal) chia sẻ: "Chúng tôi đang cố gắng làm điều chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ (vô địch cúp C1 châu Âu) nhưng điều đó thực sự khó khăn. Chúng tôi đang đua vô địch Premier League và đang ở một vị trí rất mạnh mẽ dù đã 22 năm không vô địch. Tôi muốn thấy gì từ các cầu thủ? Không sợ hãi, chỉ có ngọn lửa nhiệt huyết. Đó là những gì tôi muốn thấy."

HLV Rui Borges (Sporting Lisbon): "Chúng tôi phải giữ vững bản sắc bất kể đối thủ hay giải đấu nào. Tôi không cần phải nói về khát khao chiến thắng bởi các cầu thủ đã thể hiện sự can đảm. Chúng tôi phải tận hưởng trận đấu, nỗ lực vượt qua những tiền lệ nhưng phải nhận thức được những thách thức. Chúng tôi phải làm điều mà chưa ai làm được ở cúp C1 châu Âu, đó là đánh bại Arsenal."

01:37
Đội hình xuất phát trận đấu Arsenal vs Sporting Lisbon.
01:45

Các CĐV tạo nên bầu không khí sôi động trước trận đấu giữa Arsenal vs Sporting Lisbon (Ảnh: Reuters)

02:01

Trận đấu bắt đầu! Sporting Lisbon là đội giao bóng trước.

02:04

3': Không được! Sporting Lisbon giành lại bóng để phát động phản công từ phần sân nhà nhưng Arsenal sau đó đã giành lại bóng để cắt đứt tình huống tấn công ngay ở khu trung lộ.

02:08

7': Không được! Từ tình huống phạt góc, bóng được treo về cột xa và Zubimendi bật lên đánh đầu nhưng không trúng bóng.

02:13

12': Không được! Rice quyết định tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập trúng người cầu thủ Sporting Lisbon bật ra, không gây ra nguy hiểm với thủ thành Rui Silva.

02:14
Trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình (Ảnh: Reuters)
02:18

17': Việt vị! Suarez có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định tiền đạo của Sporting Lisbon đã việt vị.

02:20

19': Nguy hiểm! Trận đấu kịch tính hơn khi Trincao có pha cứa lòng đi bóng chệch cột dọc trong vòng cấm. Ngay sau đó, Arsenal có câu trả lời khi Gyokeres tung ra cú sút đưa bóng đi vọt xà ngang.

02:24

23': Quyết liệt! Trận đấu trở nên nóng hơn khi cầu thủ hai bên liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung lộ.

02:25
Hai đội đang chơi rất quyết liệt (Ảnh: Reuters)
02:28

27': Không được! Sporting Lisbon có có hội từ tình huống đá phạt góc nhưng pha treo bóng vào vòng cấm bị các cầu thủ phòng ngự Arsenal phá ra xa khung thành.

02:30

29': Nguy hiểm! Từ tình huống chọc khe tại trung lộ rất hay của Eze, Zubemendi xâm nhập vòng cấm nhanh rồi chuyền ra để Gyokeres dứt điểm. Tuy nhiên, hậu vệ Sporting Lisbon kịp thời can thiệp trước khi Gyokeres kịp sút bóng cận thành.

02:35

34': Không được! Arsenal tổ chức tấn công nhanh nhưng không thành khi các cầu thủ Sporting Lisbon lùi về rất nhanh sau khi mất bóng.

02:36
Sporting Lisbon có một số tình huống tấn công đáng chú ý (Ảnh: Reuters)
02:40

39': Nỗ lực! Zubimendi dốc bóng từ biên trái xuống sát đáy biên rồi tạt bóng vào vòng cấm nhưng thủ thành Rui Silva đã bắt gọn.

02:41

40': Nguy hiểm! David Raya chuyền hỏng ngay trước vòng cấm nhưng Pedro Goncaves dù cắt được bóng nhưng lại tung ra đường chuyền vội vàng khiến cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.

02:44

43': Không vào! Araujo treo bóng về cột hai để Catamo băng vào vòng cấm vô lê đầy nguy hiểm về cột xa nhưng bóng đập trúng cột dọc của Arsenal ra ngoài.

02:47

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Arsenal 0-0 Sporting Lisbon.

02:48
Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ (Ảnh: Reuters)
03:03

Hiệp hai bắt đầu!

03:03

46': Nguy hiểm! Eze có pha dứt điểm góc hẹp nhưng thủ thành Rui Silva đã bắt gọn bóng.

03:06

48': Không vào! Araujo có pha sửa lòng về phía góc xa đầy nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

03:07

50': Sút xa! Nhận bóng từ trước khu vực 16m50, Eze tung ra cú sút ngay đầy bất ngờ nhưng bóng đi chệch cột dọc.

03:09
Sự tiếc nuối của HLV Arteta (Ảnh: Reuters)
03:13

56': Không vào! Martinelli tung ra cú pha vô lê trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc.

03:15

57': Nguy hiểm! Madueke đi bóng từ trước vòng cấm địa rồi cắt chéo khung thành, sau đó tung ra cú sút góc hẹp nhưng bóng đi không trúng khung thành.

03:18

60': Không được! Spoting Lisbon đưa bóng xuống đáy biên rồi trả ngược vào trong nhưng các cầu thủ Arsenal đã kịp thời ngăn chặn.

03:21
Arsenal có một số tình huống dứt điểm nguy hiểm (Ảnh: Reuters)
03:24

65': Không có phạt đền! Mosquera có pha tác động rất nhẹ với cầu thủ Sporting Lisbon trong vòng cấm nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có phạt đền.

03:29

70': Không được! Arsenal cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chưa thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm khi Sporting Lisbon vẫn chơi rất chặt chẽ.

03:34

76': Không được! Arsenal vẫn sử dụng bài tạt bóng từ tình huống phạt góc nhưng chưa mang lại hiệu quả.

03:35
Hai đội vẫn chưa thể ghi bàn (Ảnh: Reuters)
03:38

80': Nguy hiểm! Kai Havertz giật gót trong vòng cấm nhưng không trúng tâm bóng, các cầu thủ Sporting Lisbon đã kịp thời phá bóng ra xa khung thành.

03:42

84': Nguy hiểm! Nhận bóng ở cột hai, Trossard đánh đầu cận thành nhưng bóng đập cột dọc đầy đáng tiếc.

03:48

90': Không được! Sporting Lisbon nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng trong thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu nhưng không vượt qua được hệ thống phòng ngự của Arsenal.

03:52

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc là Arsenal 0-0 Sporting Lisbon.

Ảnh: UEFA
Như Đạt/VOV.VN
Tag: Arsenal Sporting Lisbon cúp C1 châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế