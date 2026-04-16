Kết quả bóng đá hôm nay 16/4: Hoà nhọc nhằn, Arsenal vào bán kết cúp C1 châu Âu

Với việc giành chiến thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách, Arsenal không vội đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Sporting Lisbon cũng chơi chắc chắn khi phải làm khách khiến hiệp một trận đấu không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp hai khi cả hai đội đều không quá mạo hiểm trong những tình huống tấn công. Với việc không thể ghi bàn vào lưới Arsenal, Sporting Lisbon chỉ có được trận hoà không bàn thắng ở trận tứ kết lượt về.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Arsenal vào bán kết khi giành chiến thắng trước Sporting Lisbon với tổng tỉ số 1-0 sau hai lượt trận.