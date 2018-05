Biếm họa 24h: “Dị nhân” Deadpool tới Real Madrid để trốn “ác nhân” Thanos

Bức ảnh chế vui nhộn và rất hợp mốt sau khi tài tử Ryan Reynolds (đóng vai Deadpool) tới thăm đại bản doanh Real Madrid. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Toàn cảnh trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid cuối tuần qua. (Ảnh: Bleacher Reports) Barca tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau màn so găng với Real Madrid. (Ảnh: Footy Toonz) Trọng tài mơ ngủ ở trận Siêu kinh điển. (Ảnh: ZEZO Cartoons) Ronaldo gọi, Messi trả lời. (Ảnh: Omar Momani) CR7 không ăn mừng vì Sir Alex Ferguson phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Hành động đẹp của HLV Zidane. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Không có hàng rào này thì có hàng rào khác. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Neymar chạy đua với thời gian để kịp dự World Cup 2018. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Iniesta nhiều khả năng sẽ sang Nhật Bản gia nhập Vissel Kobe sau khi chia tay Barca. (Ảnh: Troll Bóng Đá) Messi thẳng tiến tới danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu". (Ảnh: Troll Bóng Đá) Nóng bỏng cuộc đua top 4 Premier League. (Ảnh: Just Toon It)

