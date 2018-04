Biếm họa 24h: Dứt điểm “chân gỗ”, sao Chelsea làm trò cười cho MXH

HLV Wenger sợ hãi trước Diego Costa của Atletico Madrid. (Ảnh: Just toon it) Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. (Ảnh: Just toon it) Mạng xã hội cười chê khi so sánh Morata với Lukaku. (Ảnh: Troll bóng đá) Alvaro Morata làm trò cười cho mạng xã hội khi bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn. Cristiano Ronaldo trở lại với phong độ độ đáng sợ. (Ảnh: Troll bóng đá) Mạng xã hội "chết lặng" với sự trở lại đáng sợ của Ronaldo. (Ảnh: Troll bóng đá) Đây là Real khi Ronaldo sa sút. (Ảnh: Omar) Barca hả hê khi cầm chắc chức vô địch La Liga 2017/2018. (Ảnh: Troll bóng đá) Thiếu Messi, Barca hóa "mèo nhà". (Ảnh: Omar) Thi đấu ấn tượng, U23 Việt Nam trở thành nhóm hạt giống tại vòng loại U23 châu Á 2020. (Ảnh: Troll bóng đá)

