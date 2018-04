Biếm hoạ 24h: Mourinho “vểnh râu” chờ đối thủ ở chung kết FA Cup

Ander Herrera trở thành người hùng của MU chỉ trong 27 giây. (Ảnh: Football Troll vs Memes) Đánh bại Tottenham, HLV Mourinho "khệ nệ" lọt vào chung kết FA Cup và chờ đối thủ ở cặp đấu Chelsea và Southampton. (Ảnh: Just toon it) CĐV Arsenal "dở khóc dở cười" trước sự ra đi của HLV Wenger. (Ảnh: Zezo) Sự ra đi của Iniesta khiến CĐV bóng đá "chết lặng". (Ảnh: Troll bóng đá) Bến đỗ mới của Iniesta là ở Trung Quốc?. (Ảnh: Thuckhuyaxembongda) Andres Iniesta rơi lệ khi đây là chiếc Cúp Nhà Vua cuối cùng với Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Barca chính thức giành được Cup Nhà Vua lần thứ 30. (Ảnh: Omar) Messi là cầu thủ mang lại niệm hạnh phúc cho đồng đội. (Ảnh: Troll bóng đá) Các Fan Barca đang sung sướng khi "Gã khổng lồ Catalan" chuẩn bị có cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay. (Ảnh: Troll bóng đá)

Ander Herrera trở thành người hùng của MU chỉ trong 27 giây. (Ảnh: Football Troll vs Memes) Đánh bại Tottenham, HLV Mourinho "khệ nệ" lọt vào chung kết FA Cup và chờ đối thủ ở cặp đấu Chelsea và Southampton. (Ảnh: Just toon it) CĐV Arsenal "dở khóc dở cười" trước sự ra đi của HLV Wenger. (Ảnh: Zezo) Sự ra đi của Iniesta khiến CĐV bóng đá "chết lặng". (Ảnh: Troll bóng đá) Bến đỗ mới của Iniesta là ở Trung Quốc?. (Ảnh: Thuckhuyaxembongda) Andres Iniesta rơi lệ khi đây là chiếc Cúp Nhà Vua cuối cùng với Barca. (Ảnh: Troll bóng đá) Barca chính thức giành được Cup Nhà Vua lần thứ 30. (Ảnh: Omar) Messi là cầu thủ mang lại niệm hạnh phúc cho đồng đội. (Ảnh: Troll bóng đá) Các Fan Barca đang sung sướng khi "Gã khổng lồ Catalan" chuẩn bị có cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay. (Ảnh: Troll bóng đá)