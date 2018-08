Biếm hoạ 24h: Lione Messi và Barca lên kế hoạch “bắt cóc” Arturo Vidal

Barca nhăm nhe "cướp" Vidal của Inter. (Ảnh: Zezo) "Hớt tay trên" Malcom của AS Roma, Barca tiếp tục "cướp" Arturo Vidal của Inter. (Ảnh: B/R) Sau khi bắt cóc xong Malcom, Messi tiếp tục lên kế hoạch "cướp" Vidal. (Ảnh: Omar) Chia tay Barca để trở về Sevilla, Aleix Vidal trao áo cho Arturo Vidal. (Ảnh: B/R) CĐV Real "hốt hoảng" khi Barca liên tục mang bom tấn về Nou Camp. (Ảnh: Troll bóng đá) Fan Real châm chọc quyết định bán Ronaldo cho Juventus của Chủ tịch Perez. (Ảnh: Troll bóng đá) Mua hàng loạt các bom tấn, Liverpool hướng tới chức vô địch Premier League sau thời gian dài chờ đợi. (Ảnh: Just toon it) Với 182 triệu Euro, Liverpool dẫn đầu danh sách "vung tiền" ở Premier League tại chuyền nhượng Hè 2018. (Ảnh: Cartoon Army) Số 9 là chiếc áo bị "nguyền rủa" tại Chelsea. (Ảnh: B/R) Từ bỏ áo số 9 nguyền rủa, Alvaro Morata quyết định chuyển sang số 29. (Ảnh: Troll bóng đá) Eden Hazard tăng cân "chóng mặt" sau kỳ nghỉ hè. (Ảnh: Troll bóng đá) MXH háo hức chờ đón màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo trước U23 Oman. (Ảnh: Thức khuya xem bóng đá)

