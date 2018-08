Biếm họa 24h: MXH “náo loạn” vì Higuain, HLV Klopp thần tượng Alisson

Thủ môn Loris Karius khóc ròng trước màn thể hiện của Bom tấn Alisson. (Ảnh: Just toon it) HLV Jurgen Klopp ngưỡng mộ trước tài năng của thủ môn Alisson. (Ảnh: Cartoon Army) MXH "náo loạn" trước tin Higuain cập bến AC Milan. (Ảnh: Just toon it) Ronaldo cập bến Juventus, Gonzalo Higuain tức tốc tới AC Milan. (Ảnh: B/R) Chelsea quyết định "trói chân" N'Golo Kante bằng mức lương khủng. (Ảnh: Troll bóng đá) Cầu thủ người Pháp- N'Golo Kante từ chối "mưa tiền" từ PSG. (Ảnh: Troll bóng đá) Dù đã 33 tuổi, Ronaldo vẫn sở hữu thân hình của thanh niên 20 tuổi. (Ảnh: Troll bóng đá) Muốn sát cánh cùng Ronaldo, Leonardo Bonucci muốn tái hợp Juventus. (Ảnh: Troll bóng đá)

