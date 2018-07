Biếm họa 24h: “Xuống tóc”, Bùi Tiến Dũng bỗng chốc biến thành soái ca

HLV Jurgen Klopp nổi điên khi bị Pep Guardiola "chọc quê". (Ảnh: Cartoon Army) Cựu danh thủ MU- Paul Scholes khó chịu trước cách suy nghĩ của Paul Pogba. (Ảnh: Omar) "Diễn viên" Neymar ăn vạ từ ĐT Brazil về tới PSG. (Ảnh: Just toon it) Kylian Mbappe thay đổi cách ăn mừng vì chiếc áo số 7. (Ảnh: Troll bóng đá) CĐV AS Roma "ngỡ ngàng" trước việc Malcom cập bến Barca. (Ảnh: Zezo) "Hoàng tử Ai Cập"- Mohamed Salah đã quên đi nỗi buồn World Cup 2018. (Ảnh: Troll bóng đá) Sầm Ngọc Đức bị lên án sau pha vào bóng ác ý với cầu thủ của Than Quảng Ninh. (Ảnh: Troll bóng đá) Vận may "mục tiêu vòng bảng", thầy trò HLV Park Hang Seo kỳ vọng lập lại thành tích như tại giải U23 châu Á ở Trung Quốc. (Ảnh: An Thắng) Thủ môn Bùi Tiến Dũng đốn tim các Fan bằng kiểu tóc mới. (Ảnh: An Thắng)

