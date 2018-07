Biếm họa 24h: MXH “sửng sốt” trước tin Mesut Ozil chia tay tuyển Đức

Ở tuổi 29, Mesut Ozil bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Đức. (Ảnh: Just toon it) Liên đoàn bóng đá Đức chỉ trích Mesut Ozil theo một cách thiếu tôn trọng... ...điều đó khiến anh quyết định chia tay đội tuyển Đức. Sau thất bại tại World Cup 2018, Mesut Ozil quyết định chia tay đội tuyển Đức. (Ảnh: Omar) Ronaldo "con" quyết tâm hơn cha. (Ảnh: Troll bóng đá) Sầm Ngọc Đức sử dụng "phi cước" trong trận gặp Than Quảng Ninh. (Ảnh: Troll bóng đá) Neymar giành "giải Oscar" và vượt qua diễn viên điện ảnh Leonardo Dicaprio. (Ảnh: Cartoon Army) Danh thủ của Mexico- Rafael Marquez chính thức "treo giày". (Ảnh: Troll bóng đá) Văn Toàn "diện" tóc mới trong buổi tập cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam. (Ảnh: Troll bóng đá)

