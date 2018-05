Biếm họa 24h: Real “mua chuộc” thủ môn Ulreich, Ronaldo mơ bóng vàng

Bayern một lần nữa nhận "trái đắng" trước Real. (Ảnh: B/R) Benzema hóa "Rô béo" và "Rô vẩu" giúp Real vượt qua Bayern. (Ảnh: Troll bóng đá) "Người hùng" Keylor Navas giúp Real thẳng tiến chung kết Champions League 2017/2018. (Ảnh: B/R) Sao Real thi đấu xuất thần trước Bayern, qua đó giúp Kền kền trắng góp mặt vào chung kết Champions League 2017/2018. (Ảnh: Troll bóng đá) Chiến thuật mới của HLV Zidane trong trận gặp Bayern. (Ảnh: Troll bóng đá) Real không những hay mà còn gặp may. (Ảnh: Troll bóng đá) Thủ môn Bayern- Sven Ulreich "tiếp tay" cho Real. (Ảnh: Troll bóng đá) Ronaldo có cơ hội vô địch liên tiếp 3 lần tại Champions League cùng Real. (Ảnh: B/R) Thầy trò HLV Zidane sẵn sàng chờ đón đối thủ tiếp theo tại chung kết Champions League. (Ảnh: Just toon it) Fan Barca "đứng hình" trước kết quả trong trận Real và Bayern. (Ảnh: Troll bóng đá) Nhờ công Messi và Ter Stegen, Barca đã chính thức đăng quang tại La Liga sớm 4 lượt trận. (Ảnh: Zezo) Dùng chiêu "độc", Fellaini khuất phục thủ thành của Arsenal- Ospina. (Ảnh: Cartoon Army)

