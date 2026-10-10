Henderson tỏa sáng rực rỡ, Chelsea thắng đậm Bournemouth

Henderson tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Chelsea có khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón Bournemouth khi Henderson ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Đội khách còn chưa hết choáng váng thì Henderson tiếp tục kiến tạo cho Rodgers nhân đôi cách biệt ở phút thứ 3.

Rơi vào thế bất lợi, Bournemouth cố gắng vùng lên và tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. Đội khách chỉ có bàn thắng danh dự nhờ tình huống có phần may mắn của Evanilson ở phút 51.

Tuy nhiên, bàn thắng của Evanilson chìm nghỉm trước màn trình diễn bùng nổ của Chelsea trong hiệp 2. Joao Pedro lập cú đúp ở phút 46 và 66, trước khi Henderson lập siêu phẩm đá phạt để ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng tưng bừng 5-1 giúp Chelsea tạm vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 10 điểm. Trong khi đó, Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm.

11:11 20:15 Đội hình xuất phát của Chelsea. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của Bournemouth. (Ảnh: CLB) 21:00 Trận đấu bắt đầu!!! Bournemouth giao bóng 21:01 2': VÀO!!! Chelsea 1-0 Bournemouth Henderson sớm mở tỷ số cho Chelsea với pha dứt điểm đẳng cấp từ sát mép vòng cấm. Palmer góp công đầu trong bàn thắng này với tình huống đột phá rồi trả ngược vừa tầm ra tuyến hai. Chelsea có khởi đầu như mơ trước Bournemouth. (Ảnh: Reuters) Palmer góp công đầu với pha kiến tạo cho Henderson ghi bàn. (Ảnh: Reuters) 21:03 3': VÀO!!! Chelsea 2-0 Bournemouth Chelsea tiếp tục tấn công ào ạt sau bàn mở tỷ số và nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Henderson tung đường kiến tạo, Rodgers bình tĩnh chỉnh bóng rồi thực hiện pha sửa lòng hiểm hóc về góc xa. Henderson vừa ghi bàn vừa kiến tạo. (Ảnh: Reuters) Thủ môn Bournemouth bó tay trước cú sút hiểm hóc của Rodgers. (Ảnh: Reuters) 21:06 6': Bournemouth đáp trả!!! Rayan thoát xuống sau lưng hàng thủ Chelsea rồi tung cú sút vọt xà ngang. 21:15 11': Chelsea giảm tốc!!! Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ và thi đấu chắc chắn sau khi tung đòn phủ đầu trước Bournemouth. 21:20 17': Bournemouth bế tắc!!! Đội khách rất tập trung cho tình huống phối hợp ném biên nhưng hàng thủ Chelsea hóa giải thành công. 21:23 23': Chelsea phản đòn!!! Neto và Palmer khuấy đảo hàng thủ Bournemouth trước khi Henderson tung cú sút chệch mục tiêu. Neto và Palmer khuấy đảo hàng thủ Bournemouth. (Ảnh: Reuters) 21:29 28': Nguy hiểm!!! Quả tạt của Chavarria gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Bournemouth, Rodgers chớp thời cơ tung cú volley nhưng không thể đưa bóng đi xuyên qua một rừng chân. 21:36 34': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Thủ môn Martinez chiến thắng Rayan trong pha đối mặt rồi tiếp tục cản phá cú sút bồi của Christie. 21:42 40': Đáng tiếc!!! Chelsea phối hợp kéo dãn hàng thủ Bournemouth nhưng Joao Pedro không theo kịp đường chọc khe của đồng đội. 21:46 45': Chelsea thót tim!!! Colwill có mặt đúng lúc để phá bóng giải nguy trước khi Evanilson kịp dứt điểm sau quả tạt từ cánh trái. 21:47 45'+1: KHÔNG VÀO!!! Silva bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Martinez bay người bắt gọn bóng. 21:49 Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Bournemouth 2-0. Bournemouth cố gắng vùng lên nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Chelsea. (Ảnh: Reuters) 22:04 Hiệp 2 bắt đầu!!! Chelsea giao bóng 22:06 46': VÀO!!! Chelsea 3-0 Bournemouth Neto vượt qua Silva trong pha tranh chấp tay đôi để thoát xuống đáy biên rồi trả ngược thuận lợi, Joao Pedro lạnh lung tung cú sút cháy lưới Bournemouth. Joao Pedro nới rộng cách biệt cho Chelsea. (Ảnh: Reuters) 22:11 51': VÀO!!! Bournemouth 1-3 Chelsea May mắn mỉm cười với Bournemouth. Caicedo vung chân phá bóng trong tình huống hỗn loạn trước khung thành nhưng lại đưa bóng đập trúng chân Evanilson bay vào lưới. Evanilson thắp lên hy vọng cho Bournemouth. (Ảnh: Reuters) 22:18 57': Căng thẳng!!! Cầu thủ đôi bên liên tục có những tình huống tiểu xảo và lời qua tiếng lại khiến trận đấu trở nên nóng hơn. 22:21 60': Bournemouth tấn công!!! Thủ môn Martinez bắt gọn cú sút xa của Evanilson nhưng lập tức tỏ ra không hàng lòng khi hàng phòng ngự Chelsea thi đấu lúng túng. 22:26 66': VÀO!!! Chelsea 4-1 Bournemouth Joao Pedro lập cú đúp và tái lập cách biệt 3 bàn cho Chelsea. Tiền đạo người Brazil xé lưới Bournemouth với pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang từ cánh trái của Chavarria. Pha dứt điểm thành bàn của Joao Pedro. (Ảnh: Reuters) Joao Pedro có cú đúp vào lưới Bournemouth. (Ảnh: Reuters) 22:30 71': VÀO!!! Chelsea 5-1 Bournemouth Palmer kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Bournemouth. Henderson tung cú sút phạt thành bàn đẹp mắt, qua đó có cú đúp ở trận này. Cú đá phạt thành bàn đẹp mắt của Henderson. (Ảnh: Reuters) Lão tướng 36 tuổi Henderson tỏa sáng rực rỡ. (Ảnh: Reuters) 22:32 72': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Chelsea đưa Palestra, Lavia vào thay Caicedo, Joao Pedro. Bournemouth rút Tavernier, Christie, Smith rời sân nhường chỗ cho Rodriguez, Sanchez, Cook. 22:38 76': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thủ môn Martinez bị đau sau pha va chạm với đồng đội Lacroix. Rất may, người gác đền của Chelsea đã có thể trở lại thi đấu sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc. 22:42 82': Nguy hiểm!!! Quả tạt của Gannon-Doak vô tình đưa bóng đi sạt xà ngang Chelsea. 22:48 88': Sai lầm!!! Henderson có pha xử lý lỗi giúp Alvaro có thời cơ xâm nhập vòng cấm Chelsea và tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, Bournemouth chỉ thu về quả phạt góc sau tình huống này. 22:53 90'+3: Không được!!! Estevao thoát xuống sau lưng hàng thủ Bournemouth để đối mặt thủ môn nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. 22:54 HẾT GIỜ!!! Chelsea giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trong cuộc tiếp đón Bournemouth. Thầy trò HLV Alonso giải tỏa áp lực với chiến thắng tưng bừng trên sân nhà Stamford Bridge. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay 10/10, Chelsea sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ bất ổn trong giai đoạn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước khi bước vào vòng 6 Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm còn Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm.

Hai đội bóng cũng đều phải nhận thất bại trước quãng nghỉ FIFA Days. Nếu như Chelsea đã thua Brentford 0-3, thì Bournemouth đã thua Liverpool 0-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh đôi bên đều khát thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Chelsea và Bournemouth sẽ phải thay đổi thói quen chia điểm trong những màn đối đầu gần đây. Theo thống kê, Chelsea và Bournemouth đang có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trong những lần gặp nhau gần nhất.

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