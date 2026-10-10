English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Henderson tỏa sáng rực rỡ, Chelsea thắng đậm Bournemouth

Thứ Bảy, 22:56, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chelsea giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trong cuộc tiếp đón Bournemouth tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 1
Henderson tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Chelsea có khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón Bournemouth khi Henderson ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Đội khách còn chưa hết choáng váng thì Henderson tiếp tục kiến tạo cho Rodgers nhân đôi cách biệt ở phút thứ 3.

Rơi vào thế bất lợi, Bournemouth cố gắng vùng lên và tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. Đội khách chỉ có bàn thắng danh dự nhờ tình huống có phần may mắn của Evanilson ở phút 51.

Tuy nhiên, bàn thắng của Evanilson chìm nghỉm trước màn trình diễn bùng nổ của Chelsea trong hiệp 2. Joao Pedro lập cú đúp ở phút 46 và 66, trước khi Henderson lập siêu phẩm đá phạt để ấn định chiến thắng 5-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng tưng bừng 5-1 giúp Chelsea tạm vươn lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 10 điểm. Trong khi đó, Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm.

11:11
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 3
20:15
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 4
Đội hình xuất phát của Chelsea. (Ảnh: CLB)
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 5
Đội hình xuất phát của Bournemouth. (Ảnh: CLB)
21:00

Trận đấu bắt đầu!!! Bournemouth giao bóng

21:01

2': VÀO!!! Chelsea 1-0 Bournemouth

Henderson sớm mở tỷ số cho Chelsea với pha dứt điểm đẳng cấp từ sát mép vòng cấm. Palmer góp công đầu trong bàn thắng này với tình huống đột phá rồi trả ngược vừa tầm ra tuyến hai.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 6
Chelsea có khởi đầu như mơ trước Bournemouth. (Ảnh: Reuters)
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 7
Palmer góp công đầu với pha kiến tạo cho Henderson ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
21:03

3': VÀO!!! Chelsea 2-0 Bournemouth

Chelsea tiếp tục tấn công ào ạt sau bàn mở tỷ số và nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Henderson tung đường kiến tạo, Rodgers bình tĩnh chỉnh bóng rồi thực hiện pha sửa lòng hiểm hóc về góc xa.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 8
Henderson vừa ghi bàn vừa kiến tạo. (Ảnh: Reuters)
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 9
Thủ môn Bournemouth bó tay trước cú sút hiểm hóc của Rodgers. (Ảnh: Reuters)
21:06

6': Bournemouth đáp trả!!! Rayan thoát xuống sau lưng hàng thủ Chelsea rồi tung cú sút vọt xà ngang.

21:15

11': Chelsea giảm tốc!!! Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ và thi đấu chắc chắn sau khi tung đòn phủ đầu trước Bournemouth.

21:20

17': Bournemouth bế tắc!!! Đội khách rất tập trung cho tình huống phối hợp ném biên nhưng hàng thủ Chelsea hóa giải thành công.

21:23

23': Chelsea phản đòn!!! Neto và Palmer khuấy đảo hàng thủ Bournemouth trước khi Henderson tung cú sút chệch mục tiêu.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 10
Neto và Palmer khuấy đảo hàng thủ Bournemouth. (Ảnh: Reuters)
21:29

28': Nguy hiểm!!! Quả tạt của Chavarria gây ra hỗn loạn trong vòng cấm Bournemouth, Rodgers chớp thời cơ tung cú volley nhưng không thể đưa bóng đi xuyên qua một rừng chân.

21:36

34': CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Thủ môn Martinez chiến thắng Rayan trong pha đối mặt rồi tiếp tục cản phá cú sút bồi của Christie.

21:42

40': Đáng tiếc!!! Chelsea phối hợp kéo dãn hàng thủ Bournemouth nhưng Joao Pedro không theo kịp đường chọc khe của đồng đội.

21:46

45': Chelsea thót tim!!! Colwill có mặt đúng lúc để phá bóng giải nguy trước khi Evanilson kịp dứt điểm sau quả tạt từ cánh trái.

21:47

45'+1: KHÔNG VÀO!!! Silva bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Martinez bay người bắt gọn bóng.

21:49

Hiệp 1 kết thúc!!! Chelsea bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước Bournemouth 2-0.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 11
Bournemouth cố gắng vùng lên nhưng chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Chelsea. (Ảnh: Reuters)
22:04

Hiệp 2 bắt đầu!!! Chelsea giao bóng

22:06

46': VÀO!!! Chelsea 3-0 Bournemouth

Neto vượt qua Silva trong pha tranh chấp tay đôi để thoát xuống đáy biên rồi trả ngược thuận lợi, Joao Pedro lạnh lung tung cú sút cháy lưới Bournemouth.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 12
Joao Pedro nới rộng cách biệt cho Chelsea. (Ảnh: Reuters)
22:11

51': VÀO!!! Bournemouth 1-3 Chelsea

May mắn mỉm cười với Bournemouth. Caicedo vung chân phá bóng trong tình huống hỗn loạn trước khung thành nhưng lại đưa bóng đập trúng chân Evanilson bay vào lưới.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 13
Evanilson thắp lên hy vọng cho Bournemouth. (Ảnh: Reuters)
22:18

57': Căng thẳng!!! Cầu thủ đôi bên liên tục có những tình huống tiểu xảo và lời qua tiếng lại khiến trận đấu trở nên nóng hơn.

22:21

60': Bournemouth tấn công!!! Thủ môn Martinez bắt gọn cú sút xa của Evanilson nhưng lập tức tỏ ra không hàng lòng khi hàng phòng ngự Chelsea thi đấu lúng túng.

22:26

66': VÀO!!! Chelsea 4-1 Bournemouth

Joao Pedro lập cú đúp và tái lập cách biệt 3 bàn cho Chelsea. Tiền đạo người Brazil xé lưới Bournemouth với pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang từ cánh trái của Chavarria.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 14
Pha dứt điểm thành bàn của Joao Pedro. (Ảnh: Reuters)
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 15
Joao Pedro có cú đúp vào lưới Bournemouth. (Ảnh: Reuters)
22:30

71': VÀO!!! Chelsea 5-1 Bournemouth

Palmer kiếm về quả phạt ngay trước vòng cấm Bournemouth. Henderson tung cú sút phạt thành bàn đẹp mắt, qua đó có cú đúp ở trận này.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 16
Cú đá phạt thành bàn đẹp mắt của Henderson. (Ảnh: Reuters)
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 17
Lão tướng 36 tuổi Henderson tỏa sáng rực rỡ. (Ảnh: Reuters)
22:32

72': Đôi bên đều có sự điều chỉnh!!! Chelsea đưa Palestra, Lavia vào thay Caicedo, Joao Pedro. Bournemouth rút Tavernier, Christie, Smith rời sân nhường chỗ cho Rodriguez, Sanchez, Cook.

22:38

76': Trận đấu bị gián đoạn!!! Thủ môn Martinez bị đau sau pha va chạm với đồng đội Lacroix. Rất may, người gác đền của Chelsea đã có thể trở lại thi đấu sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc.

22:42

82': Nguy hiểm!!! Quả tạt của Gannon-Doak vô tình đưa bóng đi sạt xà ngang Chelsea.

22:48

88': Sai lầm!!! Henderson có pha xử lý lỗi giúp Alvaro có thời cơ xâm nhập vòng cấm Chelsea và tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, Bournemouth chỉ thu về quả phạt góc sau tình huống này.

22:53

90'+3: Không được!!! Estevao thoát xuống sau lưng hàng thủ Bournemouth để đối mặt thủ môn nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị.

22:54

HẾT GIỜ!!! Chelsea giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trong cuộc tiếp đón Bournemouth.

henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 18
Thầy trò HLV Alonso giải tỏa áp lực với chiến thắng tưng bừng trên sân nhà Stamford Bridge. (Ảnh: Reuters)
henderson toa sang ruc ro, chelsea thang dam bournemouth hinh anh 19

Hôm nay 10/10, Chelsea sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ bất ổn trong giai đoạn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước khi bước vào vòng 6 Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm còn Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm.

Hai đội bóng cũng đều phải nhận thất bại trước quãng nghỉ FIFA Days. Nếu như Chelsea đã thua Brentford 0-3, thì Bournemouth đã thua Liverpool 0-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh đôi bên đều khát thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Chelsea và Bournemouth sẽ phải thay đổi thói quen chia điểm trong những màn đối đầu gần đây. Theo thống kê, Chelsea và Bournemouth đang có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trong những lần gặp nhau gần nhất.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates.

Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

VOV.VN - Cristiano Ronaldo bị LĐBĐ Bồ Đào Nha tạm thời đình chỉ thi đấu vì tự ý rời khỏi đợt tập trung của ĐTQG.

Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

VOV.VN - Cristiano Ronaldo bị LĐBĐ Bồ Đào Nha tạm thời đình chỉ thi đấu vì tự ý rời khỏi đợt tập trung của ĐTQG.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình, vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Thiên Trường.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình, vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Thiên Trường.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế