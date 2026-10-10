Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10: MU đại chiến Tottenham
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10 với tâm điểm chú ý là trận MU vs Tottenham tại vòng 6 Ngoại hạng Anh.Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10: MU đại chiến Tottenham
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10, MU sẽ tiếp đón Tottenham trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Cuộc đọ sức trên sân Old Trafford sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam.
Ở khung giờ sớm, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds lúc 18h30 ngày 10/10. Sau đó, loạt trận lúc 21h00 của Ngoại hạng Anh sẽ có 4 cặp đấu: Chelsea – Bournemouth, Sunderland – Brighton, Aston Villa – Brentford và Ipswich – Fulham.
Tại La Liga, cả 3 ông lớn Barca, Real Madrid và Atletico Madrid đều sẽ ra sân thi đấu trong loạt trận đêm nay. Atletico Madrid sẽ làm khách của Alaves lúc 21h15 tối 10/10. Barca sẽ chạm trán Getafe lúc 23h30 ngày 10/10. Real Madrid sẽ tiếp đón Villarreal lúc 02h00 rạng sáng 11/10.
Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10, Bayern Munich sẽ gặp Ausburg tại vòng 5 Bundesliga lúc 20h30, Inter Milan sẽ so tài với Parma ở vòng 6 Serie A lúc 23h00. Ngoài ra, PSG sẽ gặp Le Mans tại vòng 6 Ligue 1 lúc 01h45 rạng sáng 11/10.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10
Ngoại hạng Anh
18h30 ngày 10/10: Arsenal – Leeds
21h00 ngày 10/10: Chelsea – Bournemouth
21h00 ngày 10/10: Sunderland – Brighton
21h00 ngày 10/10: Aston Villa – Brentford
21h00 ngày 10/10: Ipswich – Fulham
23h30 ngày 10/10: MU – Tottenham
La Liga
19h00 ngày 10/10: Rayo Vallecano – Athletic Bilbao
21h15 ngày 10/10: Alaves – Atletico Madrid
23h30 ngày 10/10: Barca – Getafe
02h00 ngày 11/10: Real Madrid – Villarreal
Serie A
20h00 ngày 10/10: Genoa – Fiorentina
23h00 ngày 10/10: Inter Milan – Parma
01h45 ngày 11/10: Napoli – Frosinone
Ligue 1
22h15 ngày 10/10: Lille – Le Havre
01h45 ngày 11/10: PSG – Le Mans
01h45 ngày 11/10: Lorient – Paris FC
01h45 ngày 11/10: Monaco – Toulouse
01h45 ngày 11/10: Brest – Angers
Bundesliga
20h30 ngày 10/10: Augsburg – Bayern Munich
20h30 ngày 10/10: Mainz – Leverkusen
20h30 ngày 10/10: Hoffenheim – Hamburger
20h30 ngày 10/10: Union Berlin – Elversberg
20h30 ngày 10/10: Paderborn – Stuttgart
23h30 ngày 10/10: Leipzig – Frankfurt