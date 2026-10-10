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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10: MU đại chiến Tottenham

Thứ Bảy, 06:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10 với tâm điểm chú ý là trận MU vs Tottenham tại vòng 6 Ngoại hạng Anh.Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10: MU đại chiến Tottenham

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10, MU sẽ tiếp đón Tottenham trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Cuộc đọ sức trên sân Old Trafford sẽ diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam.

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Trận đấu giữa MU và Tottenham là tâm điểm chú ý trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/10

Ở khung giờ sớm, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds lúc 18h30 ngày 10/10. Sau đó, loạt trận lúc 21h00 của Ngoại hạng Anh sẽ có 4 cặp đấu: Chelsea – Bournemouth, Sunderland – Brighton, Aston Villa – Brentford và Ipswich – Fulham.

Tại La Liga, cả 3 ông lớn Barca, Real Madrid và Atletico Madrid đều sẽ ra sân thi đấu trong loạt trận đêm nay. Atletico Madrid sẽ làm khách của Alaves lúc 21h15 tối 10/10. Barca sẽ chạm trán Getafe lúc 23h30 ngày 10/10. Real Madrid sẽ tiếp đón Villarreal lúc 02h00 rạng sáng 11/10.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10, Bayern Munich sẽ gặp Ausburg tại vòng 5 Bundesliga lúc 20h30, Inter Milan sẽ so tài với Parma ở vòng 6 Serie A lúc 23h00. Ngoài ra, PSG sẽ gặp Le Mans tại vòng 6 Ligue 1 lúc 01h45 rạng sáng 11/10.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 10/10

Ngoại hạng Anh

18h30 ngày 10/10: Arsenal – Leeds

21h00 ngày 10/10: Chelsea – Bournemouth

21h00 ngày 10/10: Sunderland – Brighton

21h00 ngày 10/10: Aston Villa – Brentford

21h00 ngày 10/10: Ipswich – Fulham

23h30 ngày 10/10: MU – Tottenham

La Liga

19h00 ngày 10/10: Rayo Vallecano – Athletic Bilbao

21h15 ngày 10/10: Alaves – Atletico Madrid

23h30 ngày 10/10: Barca – Getafe

02h00 ngày 11/10: Real Madrid – Villarreal

Serie A

20h00 ngày 10/10: Genoa – Fiorentina

23h00 ngày 10/10: Inter Milan – Parma

01h45 ngày 11/10: Napoli – Frosinone

Ligue 1

22h15 ngày 10/10: Lille – Le Havre

01h45 ngày 11/10: PSG – Le Mans

01h45 ngày 11/10: Lorient – Paris FC

01h45 ngày 11/10: Monaco – Toulouse

01h45 ngày 11/10: Brest – Angers

Bundesliga

20h30 ngày 10/10: Augsburg – Bayern Munich

20h30 ngày 10/10: Mainz – Leverkusen

20h30 ngày 10/10: Hoffenheim – Hamburger

20h30 ngày 10/10: Union Berlin – Elversberg

20h30 ngày 10/10: Paderborn – Stuttgart

23h30 ngày 10/10: Leipzig – Frankfurt

Hoàng Long/VOV.VN
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