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Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

Thứ Bảy, 10:12, 10/10/2026
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VOV.VN - Cristiano Ronaldo bị LĐBĐ Bồ Đào Nha tạm thời đình chỉ thi đấu vì tự ý rời khỏi đợt tập trung của ĐTQG.

LĐBĐ Bồ Đào Nha đã quyết định tạm thời đình chỉ thi đấu với Cristiano Ronaldo sau hành động tự ý rời khỏi đợt tập trung của ĐTQG trong loạt trận UEFA Nations League vừa qua. 

Hiện tại, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã kích hoạt quy trình kỷ luật với Cristiano Ronaldo và Hội đồng kỷ luật sẽ quyết định thời hạn án phạt dành cho tiền đạo 41 tuổi. Theo tờ Mirror, Cristiano Ronaldo có thể sẽ bị treo giò từ 1 đến 6 tháng ở ĐT Bồ Đào Nha.

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Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị trong trận ĐT Bồ Đào Nha gặp ĐT Na Uy dù được HLV Jorge Jesus hứa sẽ thi đấu 30 phút. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, kênh ESPN tiết lộ, Hội đồng kỷ luật của LĐBĐ Bồ Đào Nha sẽ cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ với Cristiano Ronaldo, bao gồm những đóng góp của CR7 với bóng đá Bồ Đào Nha và việc siêu sao này đã công khai xin lỗi người hâm mộ sau sự việc.

Scandal của Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha nổ ra khi HLV Jorge Jesus đã hứa để CR7 thi đấu 30 phút ở trận gặp ĐT Na Uy, nhưng sau đó không đưa siêu sao này vào sân dù đã yêu cầu anh ra khởi động. Sau đó, Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus tiếp tục mâu thuẫn, dẫn tới việc tiền đạo 41 tuổi đột ngột rời khỏi ĐT Bồ Đào Nha ngay trước trận gặp ĐT Đan Mạch.

Vừa qua, Cristiano Ronaldo đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân về vụ việc này, đồng thời xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận hành động của mình xứng đáng nhận án kỷ luật từ LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Hoàng Long/VOV.VN
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