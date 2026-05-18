中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026

Thứ Hai, 11:26, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026.

HLV Chu Đình Nghiêm đã thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng từ ngày 4/5 để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật. Quyết định của nhà cầm quân sinh năm 1972 khiến nhiều người hâm mộ đội bóng đất Cảng tiếc nuối. Trong thời gian làm việc tại Hải Phòng, cựu HLV Hà Nội FC giúp đội bóng xây dựng lối chơi đẹp mắt, hiệu quả và từng giành ngôi Á quân V-League.

hlv chu Dinh nghiem dan dat ninh binh tu vong 25 v-league 2025 2026 hinh anh 1
Nếu không có gì thay đổi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình ở vòng 25 V-League 2025/2026 (Ảnh: VPF).

Theo nguồn tin của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ rời Hải Phòng để gia nhập CLB Ninh Bình. Nếu không có thay đổi vào phút chót, ông sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng cố đô và bắt đầu dẫn dắt CLB từ vòng 25 V-League 2025/2026, trong chuyến làm khách trước Thanh Hóa.

CLB Ninh Bình đang đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League. Ở mùa giải 2025/2026, đội bóng này khởi đầu ấn tượng và có quãng thời gian dài dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự sa sút ở giai đoạn hai khiến Ninh Bình hụt hơi trong cuộc đua vô địch và chứng kiến CAHN đăng quang sớm trước 3 vòng đấu.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá là một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và thành công nhất V-League hiện nay. Ông từng cùng Hà Nội FC giành nhiều danh hiệu lớn và tạo ra giai đoạn thống trị của đội bóng Thủ đô tại bóng đá Việt Nam. Với năng lực chuyên môn đã được khẳng định, HLV Chu Đình Nghiêm được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải tới.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

Dương Thuật/VOV.VN
Tag: hlv chu đình nghiêm chu đình nghiêm hà nội fc ninh bình hải phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng
HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm thôi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của CLB Hải Phòng, và chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng đất Cảng.

HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm bất ngờ thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm thôi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng của CLB Hải Phòng, và chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật của đội bóng đất Cảng.

HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai
HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai trước tin đồn sẽ chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình sau mùa giải 2025/2026.

HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai

HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm lên tiếng về tương lai trước tin đồn sẽ chuyển sang dẫn dắt Ninh Bình sau mùa giải 2025/2026.

CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm
CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

VOV.VN - CLB Hải Phòng không được đầu tư mạnh tay, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

CLB Hải Phòng đua vô địch V-League 25/26: Dấu ấn của HLV Chu Đình Nghiêm

VOV.VN - CLB Hải Phòng không được đầu tư mạnh tay, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng đang bay cao trên bảng xếp hạng V-League 2025/2026.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng
HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng khi đội bóng đất Cảng giữ chân Bicou, đồng thời chiêu mộ được 2 tân binh là Joel Tagueu và Luiz Antônio.

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm báo tin vui với CĐV Hải Phòng khi đội bóng đất Cảng giữ chân Bicou, đồng thời chiêu mộ được 2 tân binh là Joel Tagueu và Luiz Antônio.

Nhận định Hải Phòng - Hà Tĩnh: HLV Chu Đình Nghiêm giải mã "vua hòa"?
Nhận định Hải Phòng - Hà Tĩnh: HLV Chu Đình Nghiêm giải mã "vua hòa"?

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội đánh bại Hà Tĩnh khi cùng Hải Phòng tiếp đón đối thủ này trên sân nhà tại vòng 14 V-League 2024/2025.

Nhận định Hải Phòng - Hà Tĩnh: HLV Chu Đình Nghiêm giải mã "vua hòa"?

Nhận định Hải Phòng - Hà Tĩnh: HLV Chu Đình Nghiêm giải mã "vua hòa"?

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm có cơ hội đánh bại Hà Tĩnh khi cùng Hải Phòng tiếp đón đối thủ này trên sân nhà tại vòng 14 V-League 2024/2025.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận sự thật phũ phàng sau trận Hà Nội FC 2-2 Hải Phòng
HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận sự thật phũ phàng sau trận Hà Nội FC 2-2 Hải Phòng

VOV.VN - Trong buổi họp báo sau trận Hà Nội FC hòa Hải Phòng 2-2 tại vòng 7 V-League 2024/2025 trên sân vận động Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận sự thật phũ phàng.

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận sự thật phũ phàng sau trận Hà Nội FC 2-2 Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận sự thật phũ phàng sau trận Hà Nội FC 2-2 Hải Phòng

VOV.VN - Trong buổi họp báo sau trận Hà Nội FC hòa Hải Phòng 2-2 tại vòng 7 V-League 2024/2025 trên sân vận động Hàng Đẫy, HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận sự thật phũ phàng.

Nhận định Hải Phòng - Nam Định: Áp lực lớn với HLV Chu Đình Nghiêm
Nhận định Hải Phòng - Nam Định: Áp lực lớn với HLV Chu Đình Nghiêm

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm đang chịu áp lực lớn khi Hải Phòng vẫn chưa có chiến thắng nào ở V-League 2024/2025, đội bóng đất Cảng đang ngụp lặn ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

Nhận định Hải Phòng - Nam Định: Áp lực lớn với HLV Chu Đình Nghiêm

Nhận định Hải Phòng - Nam Định: Áp lực lớn với HLV Chu Đình Nghiêm

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm đang chịu áp lực lớn khi Hải Phòng vẫn chưa có chiến thắng nào ở V-League 2024/2025, đội bóng đất Cảng đang ngụp lặn ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng.

Chuyển nhượng V-League: HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với Hải Phòng
Chuyển nhượng V-League: HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với Hải Phòng

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất từ Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với đội bóng đất cảng tới năm 2027.

Chuyển nhượng V-League: HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với Hải Phòng

Chuyển nhượng V-League: HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với Hải Phòng

VOV.VN - Thông tin chuyển nhượng V-League mới nhất từ Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với đội bóng đất cảng tới năm 2027.

Hải Phòng thắng Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm ước có Quang Hải và Hoàng Đức
Hải Phòng thắng Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm ước có Quang Hải và Hoàng Đức

VOV.VN - Hải Phòng thắng đậm tại Thiên Trường, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, Nam Định vẫn sẽ vô địch V-League 2023/2024.

Hải Phòng thắng Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm ước có Quang Hải và Hoàng Đức

Hải Phòng thắng Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm ước có Quang Hải và Hoàng Đức

VOV.VN - Hải Phòng thắng đậm tại Thiên Trường, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định, Nam Định vẫn sẽ vô địch V-League 2023/2024.

HLV Chu Đình Nghiêm nói điều bất ngờ về khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam
HLV Chu Đình Nghiêm nói điều bất ngờ về khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ thẳng thắn nhưng cũng bất ngờ về khả năng ông dẫn dắt ĐT Việt Nam.

HLV Chu Đình Nghiêm nói điều bất ngờ về khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam

HLV Chu Đình Nghiêm nói điều bất ngờ về khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ thẳng thắn nhưng cũng bất ngờ về khả năng ông dẫn dắt ĐT Việt Nam.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế