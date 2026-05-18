HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt Ninh Bình từ vòng 25 V-League 2025/2026

HLV Chu Đình Nghiêm đã thôi dẫn dắt CLB Hải Phòng từ ngày 4/5 để chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật. Quyết định của nhà cầm quân sinh năm 1972 khiến nhiều người hâm mộ đội bóng đất Cảng tiếc nuối. Trong thời gian làm việc tại Hải Phòng, cựu HLV Hà Nội FC giúp đội bóng xây dựng lối chơi đẹp mắt, hiệu quả và từng giành ngôi Á quân V-League.

Nếu không có gì thay đổi, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình ở vòng 25 V-League 2025/2026 (Ảnh: VPF).

Theo nguồn tin của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ rời Hải Phòng để gia nhập CLB Ninh Bình. Nếu không có thay đổi vào phút chót, ông sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng cố đô và bắt đầu dẫn dắt CLB từ vòng 25 V-League 2025/2026, trong chuyến làm khách trước Thanh Hóa.

CLB Ninh Bình đang đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League. Ở mùa giải 2025/2026, đội bóng này khởi đầu ấn tượng và có quãng thời gian dài dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sự sa sút ở giai đoạn hai khiến Ninh Bình hụt hơi trong cuộc đua vô địch và chứng kiến CAHN đăng quang sớm trước 3 vòng đấu.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm được đánh giá là một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và thành công nhất V-League hiện nay. Ông từng cùng Hà Nội FC giành nhiều danh hiệu lớn và tạo ra giai đoạn thống trị của đội bóng Thủ đô tại bóng đá Việt Nam. Với năng lực chuyên môn đã được khẳng định, HLV Chu Đình Nghiêm được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải tới.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn