HLV Cristiano Roland chỉ đạo khẩn, U17 Việt Nam quyết thắng U17 UAE

Ban huấn luyện đã đẩy giờ tập lên sớm hơn so với hôm qua. Quyết định này giúp các cầu thủ tối ưu thể trạng và có thêm thời gian hồi phục trước giờ bóng lăn. Toàn đội dành trọn buổi tập này để hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, củng cố tâm lý và rèn giũa trạng thái vận động.

Cục diện bảng C đang diễn ra vô cùng căng thẳng sau hai lượt trận. Bất chấp thất bại trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và suất dự FIFA U17 World Cup 2026. Chỉ cần đánh bại U17 UAE, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chính thức đi tiếp, loại bỏ hoàn toàn sức ép từ kết quả cặp đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.

U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước UAE.

Trên sân tập, HLV Cristiano Roland không chỉ rèn chuyên môn mà còn trực tiếp củng cố tinh thần học trò. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu toàn đội tin tưởng vào quá trình chuẩn bị suốt thời gian qua. Ông chỉ đạo các cầu thủ duy trì sự tập trung, tuân thủ nghiêm kỷ luật chiến thuật, chơi bóng đơn giản, hiệu quả và phát huy tối đa những kỹ năng ban huấn luyện đã truyền đạt. HLV Cristiano Roland khẳng định: Nếu U17 Việt Nam giữ vững sự tự tin, tinh thần đoàn kết và bám sát đấu pháp, đội hoàn toàn có thể giành kết quả tích cực.

Không khí buổi tập diễn ra rất khẩn trương và tích cực. Các cầu thủ "nuốt trọn" giáo án với sự tập trung cao độ. Ban huấn luyện liên tục rà soát các phương án chiến thuật đối phó U17 UAE, xoáy sâu vào khả năng chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và chắt chiu cơ hội tấn công.

Lấy cảm hứng từ kỳ tích dự World Cup 2017 của lứa đàn anh U20, U17 Việt Nam đang hừng hực quyết tâm vượt qua thử thách, hướng tới mục tiêu thiết lập cột mốc lịch sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà.

Theo lịch trình, màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ lăn bóng vào 20h00 ngày 13/5 (giờ địa phương), tức 0h00 ngày 14/5 (giờ Việt Nam).