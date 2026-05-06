Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen ở đâu?

Theo lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 6/5 rạng sáng 7/5, người hâm mộ bóng đá sẽ được chứng kiến 3 trận đấu ở các bảng C và D.

Tại bảng C sẽ diễn ra 2 trận đấu, vào lúc 0h ngày 7/5, U17 Việt Nam so tài với U17 Yemen. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen tại bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5. Trận đấu được trực tiếp trên hệ thống của TV360.

Nhìn lại quá khứ, các con số thống kê đang gây áp lực không nhỏ lên U17 Việt Nam. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, U17 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước đại diện Tây Á với thành tích hòa 2 và thua 1. Trong chuỗi trận này, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Đánh giá về U17 Yemen, tiền đạo Văn Dương cho rằng: “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng tôi đánh giá rất cao U17 Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”.

VCK U17 châu Á 2026 cũng là giải đấu tính suất tham dự VCK U17 World Cup 2026. Các đội vượt qua vòng bảng U17 châu Á sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.