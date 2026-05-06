Nhận định U17 Việt Nam - U17 Yemen: Bắt đầu hành trình săn vé đi World Cup

U17 Việt Nam và bước đệm từ U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo cho U17 châu Á 2026 bằng chức vô địch U17 Đông Nam Á với thành tích bất bại. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở sân chơi này, với những thông số ấn tượng.

Chức vô địch ở U17 Đông Nam Á 2026 mà Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội có được đã tiếp thêm sức mạnh cho U17 Việt Nam tại sân chơi châu lục, nơi mà chúng ta săn vé đi U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026 một cách thuyết phục.

Theo điều lệ của Ban tổ chức giải, 15 đội tham dự VCK giải U17 châu Á 2026 được chia thành 4 bảng (1 bảng 3 đội và 3 bảng 4 đội). Các đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết cũng như sở hữu tấm vé tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Nếu U17 Qatar (chủ nhà U17 World Cup 2026) cũng vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở vòng bảng sẽ giành quyền đến U17 World Cup. Do đó, cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa trẻ là điều có thể làm được.

U17 Việt Nam quyết tâm đánh bại U17 Yemen

Đối thủ trong trận ra quân của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026 là U17 Yemen. Dù không phải là nền bóng đá thế lực ở Tây Á cũng như châu Á, nhưng Yemen chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại quá khứ, các con số thống kê đang gây áp lực không nhỏ lên đại diện Đông Nam Á. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, U17 Việt Nam vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước đại diện Tây Á với thành tích hòa 2 và thua 1. Trong chuỗi trận này, các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần.

Lần gần nhất hai đội chạm trán là tại vòng loại U17 châu Á 2025. Ở trận đấu đó, U17 Việt Nam đã cầm chân U17 Yemen với tỉ số 1-1, kết quả vừa đủ để giúp chúng ta giành tấm vé chính thức tham dự vòng chung kết năm đó.

Trước đó, vào năm 2023, trong một trận giao hữu thử nghiệm đội hình, U17 Việt Nam từng để thua U17 Yemen với tỉ số 0-2. Những kết quả này cho thấy đội bóng Tây Á luôn là đối thủ khó chơi đối với các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

U17 Yemen là đối thủ đầu tiên trong hành trình săn vé đi World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

Mặc dù có thành tích đối đầu lép vế, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một kết quả bất ngờ. U17 Việt Nam hiện đang sở hữu sự tự tin cực lớn sau khi lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đầy thuyết phục.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và tính kỷ luật cao khi liên tục giành những kết quả khả quan trước các ông lớn ở châu lục.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải đấu châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều so với khu vực: “Các đội bóng đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn, nên đòi hỏi chúng tôi phải tập trung tối đa trong suốt trận đấu”.

Về kinh nghiệm cá nhân, tiền đạo này cho rằng việc từng tham dự VCK U17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn: “Tôi cũng chia sẻ với các đồng đội là phải luôn giữ sự tự tin nhưng đồng thời phải tập trung tối đa, vì ở giải đấu này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá”.

Đánh giá về U17 Yemen, Văn Dương cho rằng: “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng tôi đánh giá rất cao U17 Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải U17 châu Á 2026 cùng với tài thao lược của HLV Cristiano Roland, người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng, U17 Việt Nam sẽ có được 3 điểm trong ngày ra quân tại giải U17 châu Á 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Yemen tại bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 7/5.