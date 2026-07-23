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HLV ĐT Timor Leste tiết lộ tham vọng chơi bóng như ĐT Tây Ban Nha

Thứ Năm, 19:43, 23/07/2026
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VOV.VN - HLV ĐT Timor Leste tiết lộ tham vọng chơi bóng như ĐT Tây Ban Nha trước màn so tài với ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Timor Leste tại bảng A - ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi. Đây là màn ra quân được chờ đợi khi hai đội mang theo những mục tiêu và tham vọng khác nhau.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Jose Pedro khẳng định ĐT Timor Leste không đến giải chỉ để góp mặt. Ông nhấn mạnh toàn đội hướng tới một khởi đầu tích cực dù phải đối đầu đương kim vô địch ngay trận mở màn.

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HLV Jose Pedro phát biểu trong buổi họp báo. (Ảnh: HT)

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận đội bóng của ông có sự chuẩn bị muộn hơn so với các đối thủ. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng quá trình chuẩn bị hiện tại là đủ để Timor Leste bước vào giải với sự sẵn sàng cao nhất.

Đánh giá về ĐT Việt Nam, HLV Jose Pedro dành nhiều sự tôn trọng cho sức mạnh của đối thủ. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm đến từ các cầu thủ nhập tịch và tính gắn kết trong lối chơi của ĐT Việt Nam.

“3 cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam là sự khác biệt lớn trong đội hình. Tôi tin rằng ĐT Việt Nam thực sự mạnh, không chỉ 3 cầu thủ này mà những cầu thủ còn lại cũng rất mạnh. ĐT Việt Nam rất gắn kết, đặc biệt là ở hàng công. Tôi tin rằng 3 cầu thủ này có thể tạo ra sự khác biệt bất cứ lúc nào”, HLV Jose Pedro chia sẻ.

Khi nói về cơ hội tạo bất ngờ trước ĐT Việt Nam, HLV Timor Leste cho rằng sức mạnh tập thể là yếu tố quan trọng nhất. Ông khẳng định đội bóng của mình đã giành vé dự giải nhờ tinh thần đoàn kết chứ không phụ thuộc vào cá nhân.

“Điểm mạnh nhất của chúng tôi luôn là tập thể, Timor Leste đã vượt qua Brunei, đó là nhờ công sức của các các cầu thủ và ban huấn luyện mới, không phải cá nhân nào cả”, HLV Jose Pedro cho biết.

Không chỉ đặt mục tiêu cạnh tranh, HLV Jose Pedro còn tiết lộ triết lý chơi bóng mà ông muốn xây dựng. Ông hướng ĐT Timor Leste đến lối chơi kiểm soát bóng, lấy cảm hứng từ nhà vô địch World Cup 2026 là ĐT Tây Ban Nha.

“Nếu bạn yêu cầu tôi so sánh đội bóng của tôi với bất kỳ đội bóng nào ở World Cup, tôi sẽ so sánh với Tây Ban Nha. Tất nhiên còn một khoảng cách rất xa để so sánh hai đội bóng này, nhưng tôi là một cổ động viên lớn của cách họ chơi, cách họ tổ chức. Tôi thích giữ bóng, đó là phong cách chơi của tôi. Tôi tin đó là cách tốt nhất để tiếp cận khung thành đối phương và có thể tạo nên khác biệt từ nó”.

Dù còn khoảng cách lớn về trình độ, Timor Leste vẫn cho thấy tham vọng rõ ràng trước giải đấu. Cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam vì thế hứa hẹn là phép thử cho bản lĩnh và định hướng phát triển của đội bóng này.

 
CTV HT/VOV.VN
từ Chonburi, Thái Lan
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