HLV Kim Sang Sik “đọc vị” ĐT Timor Leste, ĐT Việt Nam quyết thắng đậm ngày ra quân

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán ĐT Timor Leste lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan. Đây là trận mở màn bảng A, mang ý nghĩa quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik thể hiện sự tự tin lớn vào quá trình chuẩn bị của đội: "Chúng tôi rất vui vì có thể tham gia giải đấu. ĐT Việt Nam đang chuẩn bị để thể hiện tốt nhất cho cả trận đầu tiên cũng như tất cả các trận đấu tiếp theo. Toàn đội sẽ chiến đấu một cách tự tin để có thể giành chiến thắng".

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu giành chiến thắng thuyết phục để tạo đà thuận lợi ngay từ ngày ra quân. (Ảnh: HT)

Dù là đương kim vô địch, áp lực dành cho ĐT Việt Nam vẫn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik cho rằng đó cũng là động lực để toàn đội thi đấu với quyết tâm cao hơn.

"Đúng là ĐT Việt Nam đã vô địch ở giải đấu trước, do vậy cũng có những áp lực đi kèm vì đây sẽ không phải là giải đấu dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực, chúng tôi cũng có sự tự tin. Các cầu thủ đều cảm nhận được sức nặng của chức vô địch, vì vậy họ sẽ chiến đấu với mục tiêu vô địch ở giải đấu này”, HLV Kim Sang Sik nói.

Không chỉ tự tin vào lực lượng, ban huấn luyện còn thể hiện sự chủ động trong việc phân tích đối thủ. Timor Leste được đánh giá trẻ trung, giàu năng lượng nhưng vẫn tồn tại những điểm yếu có thể khai thác.

"Chúng tôi đã có những nghiên cứu kỹ về Timor Lester. ĐT Việt Nam mang tới giải đấu nhiều cầu thủ trẻ và họ cũng vậy. Timor Lester sẽ mang tới năng lượng dồi dào cùng sức trẻ, đồng thời cũng chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt chiến thuật để ngăn chặn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phát hiện được nhiều điểm yếu của đối thủ và sẽ tận dụng tối đa để giành chiến thắng, qua đó có được khởi đầu tốt", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Ở góc nhìn cầu thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng cho thấy sự sẵn sàng cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Hoàng Đức đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của trận mở màn trong việc tạo đà tâm lý cho toàn đội.

"Trận đầu tiên luôn mang mang đến những khó khăn nhất định. Tuy nhiên toàn đội đã chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi rất hào hứng và sẵn sàng cống hiến hết mình. ĐT Việt Nam sẽ cố gắng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và ghi nhiều bàn, đồng thời mang đến trận đấu hay", Hoàng Đức chia sẻ.

Hoàng Đức quyết tâm cùng ĐT Việt Nam thắng đậm ĐT Timor Leste. (Ảnh: HT)

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh nội bộ cũng đang giúp ĐT Việt Nam nâng cao chất lượng đội hình. Sự góp mặt của nhiều gương mặt mới và cầu thủ nhập tịch khiến cuộc đua vị trí trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.

"Toàn đội đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, phải ra sân dưới thời tiết nắng nóng để rèn luyện nhiều bài vở. Trong thành phần đội tuyển hiện tại, có rất nhiều người lần đầu tham dự ASEAN Cup, bên cạnh dàn cầu thủ nhập tịch, vì vậy cuộc cạnh tranh suất đá chính rất gắt gao.

Ban huấn luyện cũng đưa ra các bài tập để cầu thủ mới hòa nhập nhanh, qua đó giúp tất cả trở thành một khối gắn kết để bước vào giải với màn phong độ tốt nhất", Hoàng Đức nói thêm.

Với sự chuẩn bị toàn diện cả về chiến thuật lẫn nhân sự, ĐT Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế trước giờ ra quân. Nếu chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, mục tiêu giành chiến thắng đậm trước Timor Leste là hoàn toàn khả thi.