HLV Julian Nagelsmann nói gì khi Đức bị loại khỏi World Cup 2026?

Sáng nay (30/6), tuyển Đức gây thất vọng lớn khi bị Paraguay cầm hòa 1-1 trong 120 phút ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trên loạt sút luân lưu, Đức thua 3-4 trước đại diện Nam Mỹ và bị loại.

Thất bại của tuyển Đức khiến HLV Julian Nagelsmann bị cổ động viên và truyền thông chỉ trích. Tương lai của chiến lược gia 38 tuổi cũng bị đặt dấu hỏi lớn sau màn trình diễn nghèo nàn của “Cỗ xe tăng” ở World Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông về tương lai của mình, HLV Julian Nagelsmann cho biết: “Quyết định này không còn nằm trong tay tôi, nhưng tôi luôn sẵn sàng nếu Liên đoàn Bóng đá Đức cần. Nếu ai đó không muốn tôi tiếp tục, họ phải nói thẳng với tôi. Hiện tại, tôi muốn ở lại”.

HLV Julian Nagelsmann không muốn từ chức sau khi Đức bị loại khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Julian Nagelsmann chia sẻ thêm: “Tôi không phải là kẻ trốn chạy. Tôi muốn tiếp tục cống hiến, nhưng trong bóng đá, không phải lúc nào bạn cũng kiểm soát được mọi thứ. Nếu Liên đoàn Bóng đá Đức vẫn tin tưởng, tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho vòng chung kết EURO và Nations League”.

Tuyển Đức vốn nổi tiếng là những chuyên gia sút phạt đền bản lĩnh và tỉ lệ thắng trên loạt sút luân lưu hoàn hảo. Tuy nhiên, trận thua vừa qua đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử họ thất bại ở một loạt sút luân lưu tại World Cup.

Trong ngày thi đấu thảm họa, ba cầu thủ Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đã thực hiện hỏng ăn từ chấm luân lưu, để lại sự tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Đức.

Kể từ sau chức vô địch World Cup lần thứ tư vào năm 2014, tuyển Đức vẫn chưa để lại bất kỳ dấu ấn đậm nét nào trên đấu trường quốc tế, cũng như chưa thể lọt vào thêm một trận chung kết nào ở các giải đấu lớn.

HLV Julian Nagelsmann cho rằng: “Chúng tôi lẽ ra có thể tiến xa hơn ở giải đấu này. Chúng tôi rất muốn thử sức với tuyển Pháp ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, kết quả hiện tại thực sự không thể chấp nhận được”.