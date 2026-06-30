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Xác định những tấm vé tiếp theo dự vòng 16 đội World Cup 2026

Thứ Ba, 06:43, 30/06/2026
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VOV.VN - Sau loạt trận diễn ra rạng sáng 30/6, BTC đã xác định được thêm 2 đại diện tiếp theo của vòng 16 đội World Cup 2026.

Rạng sáng 30/6, 2 trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026. Ở trận đấu sớm, Brazil đối đầu Nhật Bản. Bước vào trận đấu với vị thế được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Brazil ngay lập tức tràn lên ép sân trước Nhật Bản ngay sau tiếng còi khai cuộc.

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Ảnh: Reuters. 

Mặc dù vậy, lối chơi phòng ngự - phản công chủ động của Samurai xanh khiến các cầu thủ Brazil gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Suzuki. Thậm chí, khi các cá nhân trên hàng công còn chưa kịp tỏa sáng thì Selecao đã phải nhận bàn thua.

Phút 29, các cầu thủ Brazil chuyền bóng hỏng để Sano cắt bóng và đột phá vào trung lộ từ vòng tròn giữa sân trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải, găm bóng chìm vào góc xa, tung lưới thủ môn Alisson Becker, mở tỷ số cho Nhật Bản. Có bàn thắng sớm giúp Nhật Bản chơi đầy hưng phấn và dễ dàng hóa giải các pha lên bóng có phần đơn điệu của đối phương.

Bước sang hiệp hai, Brazil tiếp tục dồn ép và liên tiếp tạo nên các tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Suzuki của Nhật Bản. Điều gì đến đã phải đến. Phút 56, Gabriel Magalhães treo bóng từ trung lộ vào vòng cấm để Casemiro di chuyển khôn ngoan trước khi thoải mái đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Suzuki bên phía Nhật Bản, quân bình tỷ số 1-1 cho Brazil.

Trong những phút tiếp theo, thế trận diễn ra giằng co giữa hai đội và tưởng chừng Brazil sẽ phải phân định thắng, thua cùng Nhật Bản ở hiệp phụ thì bước ngoặt đã đến.

Phút 90'+6, khi thời gian bù giờ của hiệp hai chỉ là 6 phút, Tanaka mất bóng ở sát mép vòng cấm tạo điều kiện cho Bruno Guimarães chuyền bóng cho Martinelli thoải mái dứt điểm bằng lòng trong chân phải tung lưới thủ môn Suzuki bên phía Nhật Bản, ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở nghiêng về Brazil.

Trong trận đấu muộn, ĐT Đức đã gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng phòng ngự của Paraguay. Không chỉ phòng thủ hay, đại diện Nam Mỹ còn có được bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Almiron nhả bóng thông minh xuống cảnh phải để Galarza thoát xuống tung ra quả tạt chuẩn mực cho Enciso đánh đầu tung lưới Neuer. 

Sang hiệp 2, ĐT Đức có bàn gỡ khi Wirtz có quả tạt mang tính đột biến cao. Bóng tìm đến Havertz và tiền đạo này đánh đầu ngược tung lưới Paraguay.

Khoảng thời gian còn lại, không bên nào ghi thêm được bàn thắng và trận đấu phải bước sang hiệp phụ cũng như loạt luân lưu để xác định thắng thua. Ở loạt đá luân lưu, ĐT Đức thua 3-4 và chấp nhận bị loại, nhìn đại diện Nam Mỹ vào vòng 16 đội. 

Như vậy, tính đến 6h30 hôm nay 30/6, đã xác định được 3 đại diện ở vòng 16 đội là Paraguay, Brazil và Canada.

PV/VOV.VN
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