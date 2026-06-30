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World Cup 2026: Son Heung Min viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ

Thứ Ba, 06:30, 30/06/2026
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VOV.VN - Son Heung Min viết tâm thư xúc động xin lỗi người hâm mộ khi Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Hàn Quốc thua 0-1 Nam Phi ở lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026. Do đó, đại diện châu Á không thể nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất nên đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Việc Hàn Quốc bị loại khiến các cổ động viên đội nhà sốc. Bởi Son Heung Min đã có khởi đầu tốt và nắm trong tay quyền tự quyết, nhưng cuối cùng tất cả trở về con số 0 sau thất bại trước Nam Phi.

Sau khi Hàn Quốc bị loại, HLV Park Hang Seo - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã cúi đầu xin lỗi người hâm mộ. Mới đây, tiền đạo Son Heung Min cũng viết tâm thư xin người hâm mộ tha thứ.

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Son Heung Min viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ. Ảnh: Reuters

Trong tâm thư viết trên instagram, Son Heung Min thừa nhận: “Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể làm ngơ, cũng không hề muốn trốn tránh thực tại. Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người dân Hàn Quốc và những người hâm mộ bóng đá.

Bản thân cũng là một người yêu bóng đá, nếu phải chứng kiến một trận đấu như vậy, tôi tin mình cũng sẽ vô cùng tiếc nuối, hụt hẫng và nặng nề. Chính vì thế, tôi hiểu rằng chỉ một lời “xin lỗi” sẽ chẳng thể nào xoa dịu hết sự thất vọng và tổn thương của người hâm mộ. Tôi thậm chí cảm thấy việc nói ra lời xin lỗi ấy cũng là chưa đủ.

Tôi đặc biệt muốn gửi gắm những dòng này tới người hâm mộ - những người đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất khi hàng ngày, hàng giờ phải đối diện với muôn vàn cảm xúc ngổn ngang. Đây là một giải đấu vô cùng quan trọng đối với cá nhân tôi. Nhìn “sân khấu trong mơ của một đứa trẻ” như cách tôi vẫn thường gọi – sụp đổ ngay trước mắt khiến tôi đau xót và rối bời không thốt nên lời.

Thú thực, ngay cả lúc này, tôi vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận thực tại ấy. Tôi rất thận trọng khi bộc bạch cảm xúc của mình, bởi tôi biết các bạn còn đang mang trong lòng nỗi thất vọng và tổn thương lớn hơn tôi gấp bội. Dẫu vậy, tôi tin cảm xúc của các bạn lúc này cũng đồng điệu với những gì tôi đang trải qua.

Tôi biết rõ chúng ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ cho giải đấu này. Tôi tự nhận thấy trách nhiệm to lớn của bản thân khi rốt cuộc đã không thể đền đáp trọn vẹn thời gian, tâm sức, cùng tình yêu và sự ủng hộ kiên định mà các bạn đã trao gửi. Tôi thực sự vô cùng có lỗi. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới tất cả những ai đã luôn tin tưởng, sát cánh và cổ vũ đội tuyển đến phút cuối cùng.

Giờ đây, thay vì chỉ dùng lời nói, tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết sức mình để lấy lại niềm tin từ người dân Hàn Quốc và người hâm mộ bóng đá. Tôi sẽ chiến đấu với tinh thần sống còn để một lần nữa mang lại niềm vui cho các bạn. Tôi tuyệt đối chưa bao giờ quên lời hứa với người hâm mộ. Chừng nào các bạn vẫn còn tìm đến và cần tôi, tôi sẽ dốc toàn bộ tâm sức để chuẩn bị thật tốt cho chặng đường phía trước.

Cuối cùng, trong hoàn cảnh này, tôi cảm thấy nặng lòng và có lỗi khi phải đưa ra thêm một lời thỉnh cầu. Dù biết điều đó rất khó khăn, nhưng tôi tha thiết mong người hâm mộ hãy dành sự động viên và khích lệ ấm áp cho toàn thể các cầu thủ, thay vì buông những lời chỉ trích nặng nề khiến họ thêm tổn thương. Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng cuối cùng này”.

PV/VOV.VN
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