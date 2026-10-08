English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng ĐT Việt Nam

Thứ Năm, 07:12, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng, khi Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son chấn thương phải nghỉ thi đấu.

Hoàng Hên nghỉ ít nhất 1 tháng, Xuân Son vắng 8 tuần

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cập nhật tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son sau FIFA ASEAN Cup 2026. Trong đó, Hoàng Hên cần ít nhất 1 tháng để hồi phục, còn Xuân Son dự kiến mất khoảng 8 tuần.

Theo thông tin từ VFF, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đã được kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước. Cầu thủ này dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục và trở lại thi đấu.

hlv kim sang sik nhan tin du ve luc luong Dt viet nam hinh anh 1
Các trụ cột của ĐT Việt Nam dính chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần ít nhất 1 tháng điều trị. Tuy nhiên, tiền vệ này từng gặp tổn thương ở đầu gối nên thời gian hồi phục có thể kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này dính chấn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo đánh giá, Xuân Son cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, VFF đã đồng ý để tiền đạo này trở về CLB điều trị từ ngày 28/9. Việc trở về CLB giúp Xuân Son thuận tiện hơn trong sinh hoạt và quá trình hồi phục.

VFF cho biết sẽ phối hợp với các CLB chủ quản để theo dõi sát tình trạng của các cầu thủ, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để những trường hợp chấn thương sớm trở lại sân cỏ.

Việc những cầu thủ trụ cột dính chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam không có được thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng sẽ là bài toán mà HLV Kim Sang Sik cần tìm lời giải trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam gặp may sau FIFA ASEAN Cup 2026
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam gặp may sau FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thi đấu không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn giữ được vị trí 99 thế giới.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam gặp may sau FIFA ASEAN Cup 2026

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam gặp may sau FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thi đấu không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn giữ được vị trí 99 thế giới.

ASEAN giải bài toán năng lượng trước rủi ro cú sốc giá dầu
ASEAN giải bài toán năng lượng trước rủi ro cú sốc giá dầu

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị liên quan khai mạc ngày 7/10 tại Manila, Philippines, đang tìm kiếm các giải pháp giúp khu vực ứng phó với cú sốc giá dầu hiện tại cũng như trong tương lai.

ASEAN giải bài toán năng lượng trước rủi ro cú sốc giá dầu

ASEAN giải bài toán năng lượng trước rủi ro cú sốc giá dầu

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 44 và các hội nghị liên quan khai mạc ngày 7/10 tại Manila, Philippines, đang tìm kiếm các giải pháp giúp khu vực ứng phó với cú sốc giá dầu hiện tại cũng như trong tương lai.

ĐT Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, vì sao một nửa đội hình chưa về nước?
ĐT Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, vì sao một nửa đội hình chưa về nước?

VOV.VN - Ngay sau khi cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, 9 cầu thủ thuộc CLB CAHN và CA TP.HCM sẽ tiếp tục di chuyển sang Thái Lan và Singapore để thi đấu tại giải Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, vì sao một nửa đội hình chưa về nước?

ĐT Việt Nam kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, vì sao một nửa đội hình chưa về nước?

VOV.VN - Ngay sau khi cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, 9 cầu thủ thuộc CLB CAHN và CA TP.HCM sẽ tiếp tục di chuyển sang Thái Lan và Singapore để thi đấu tại giải Đông Nam Á.

Cầu thủ ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại trước Malayisa ở FIFA ASEAN Cup 2026
Cầu thủ ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại trước Malayisa ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Ngôi sao của ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại 0-1 trước ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 5/10.

Cầu thủ ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại trước Malayisa ở FIFA ASEAN Cup 2026

Cầu thủ ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại trước Malayisa ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Ngôi sao của ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại 0-1 trước ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 5/10.

Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại tuyển thủ Malaysia, Thái Lan sau FIFA ASEAN Cup
Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại tuyển thủ Malaysia, Thái Lan sau FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại các tuyển thủ Malaysia, Thái Lan hay Singapore ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026 khi các đội bóng CLB CAHN và CLB CA TP.HCM sẽ thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2026/2027.

Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại tuyển thủ Malaysia, Thái Lan sau FIFA ASEAN Cup

Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại tuyển thủ Malaysia, Thái Lan sau FIFA ASEAN Cup

VOV.VN - Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại các tuyển thủ Malaysia, Thái Lan hay Singapore ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026 khi các đội bóng CLB CAHN và CLB CA TP.HCM sẽ thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2026/2027.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế