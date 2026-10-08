HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ về lực lượng ĐT Việt Nam

Hoàng Hên nghỉ ít nhất 1 tháng, Xuân Son vắng 8 tuần

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa cập nhật tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Xuân Son sau FIFA ASEAN Cup 2026. Trong đó, Hoàng Hên cần ít nhất 1 tháng để hồi phục, còn Xuân Son dự kiến mất khoảng 8 tuần.

Theo thông tin từ VFF, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc đã được kiểm tra tình trạng chấn thương. Kết quả kiểm tra cho thấy Nguyễn Tài Lộc bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước. Cầu thủ này dự kiến cần khoảng 3 tuần để hồi phục và trở lại thi đấu.

Các trụ cột của ĐT Việt Nam dính chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần ít nhất 1 tháng điều trị. Tuy nhiên, tiền vệ này từng gặp tổn thương ở đầu gối nên thời gian hồi phục có thể kéo dài hơn. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi và kiểm tra để các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Trường hợp đáng chú ý khác là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này dính chấn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo đánh giá, Xuân Son cần khoảng 8 tuần để hồi phục.

Theo nguyện vọng của Xuân Son, VFF đã đồng ý để tiền đạo này trở về CLB điều trị từ ngày 28/9. Việc trở về CLB giúp Xuân Son thuận tiện hơn trong sinh hoạt và quá trình hồi phục.

VFF cho biết sẽ phối hợp với các CLB chủ quản để theo dõi sát tình trạng của các cầu thủ, đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để những trường hợp chấn thương sớm trở lại sân cỏ.

Việc những cầu thủ trụ cột dính chấn thương là một trong những nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam không có được thành tích tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây cũng sẽ là bài toán mà HLV Kim Sang Sik cần tìm lời giải trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

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