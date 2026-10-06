Cầu thủ ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại trước Malayisa ở FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam bước vào trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia với quyết tâm lớn và hướng tới chiến thắng, để khép lại giải đấu theo cách tích cực. Tuy nhiên, những nỗ lực của thầy trò HLV Kim Sang Sik không đủ để xoay chuyển cục diện và đành chấp nhận trắng tay.

Đây là kết quả để lại nhiều tiếc nuối khi ĐT Việt Nam vừa đăng quang ASEAN Cup 2026 trước đó. Kỳ vọng nối dài thành công không thành hiện thực, khi ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng và phong độ.

ĐT Việt Nam thua 0-1 Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường)

Cầu thủ ĐT Việt Nam lên tiếng sau thất bại trước Malaysia

Sau trận đấu, thủ môn Lê Giang Patrik đã thẳng thắn chia sẻ cảm xúc về thất bại của toàn đội. Người gác đền 34 tuổi thừa nhận sự thất vọng, nhưng vẫn nhấn mạnh niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các đồng đội.

“Chúng tôi không vui vì thua trước Malaysia. Nhưng tôi tự hào vì toàn đội đã thể hiện tinh thần đồng đội và cố gắng hết sức”, Lê Giang Patrik chia sẻ.

Theo thủ thành Việt kiều, vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam tại giải là tình trạng chấn thương kéo dài. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột đã ảnh hưởng rõ rệt đến sức mạnh và sự ổn định của đội bóng.

“Thách thức lớn nhất là rất nhiều chấn thương. Chúng tôi mất nhiều cầu thủ, nhưng những người thay thế vẫn thể hiện được năng lực của mình”, Lê Giang Patrik nói thêm.

Khép lại chia sẻ, thủ môn này gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì ĐT Việt Nam không thể mang về huy chương. Lê Giang Patrik cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong chặng đường phía trước.

Ở góc nhìn khác, tiền vệ Hoàng Đức thừa nhận đội tuyển vẫn còn nhiều hạn chế cần cải thiện. Hoàng Đức cho biết toàn đội sẽ phải làm việc nhiều hơn trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 11 để nâng cao sự gắn kết.

Hoàng Đức cùng các đồng đội bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Malaysia. (Ảnh: Đức Cường)

“Cá nhân tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi hy vọng ĐT Việt Nam sẽ gắn kết, mạch lạc hơn và có lối chơi rõ ràng hơn trong thời gian tới”, Hoàng Đức chia sẻ.

Đáng chú ý, tiền vệ này cũng nhấn mạnh mục tiêu trở lại mạnh mẽ tại Asian Cup 2027. Dù không đưa ra cam kết thành tích cụ thể, Hoàng Đức đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện lối chơi và bản sắc của ĐT Việt Nam.

Thực tế cho thấy, khi bước ra sân chơi châu lục, những hạn chế về thể lực, tốc độ và kinh nghiệm sẽ lộ rõ. Vì vậy, ĐT Việt Nam cần cải thiện toàn diện nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ mạnh hơn.

Không chỉ phụ thuộc vào sự trở lại của các trụ cột, ĐT Việt Nam cần xây dựng hệ thống chiến thuật rõ ràng. Khả năng kiểm soát trận đấu và đa dạng phương án tấn công sẽ là yếu tố quyết định.

Trong quãng thời gian chuẩn bị cho Asian Cup 2027, các trận giao hữu sắp tới sẽ đóng vai trò quan trọng. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik điều chỉnh đội hình và hoàn thiện lối chơi.

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