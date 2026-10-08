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Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam gặp may sau FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 05:00, 08/10/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau khi thi đấu không thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn giữ được vị trí 99 thế giới.

ĐT Việt Nam đã có trải nghiệm thất vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi chỉ đứng hạng 4 chung cuộc. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng ĐT Philippines 1-0, thua ĐT Thái Lan 0-2, thắng ĐT Pakistan 4-2 ở vòng bảng trước khi thua ĐT Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng ba.

Việc thi đấu không thành công tại FIFA ASEAN Cup 2026 khiến ĐT Việt Nam bị trừ 6,33 điểm khi bảng xếp hạng FIFA cập nhật sau loạt trận FIFA Days tháng 10/2026. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn giữ được vị trí 99 thế giới với 1231,29 điểm dù bảng xếp hạng có nhiều biến động. 

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ĐT Việt Nam chỉ đứng hạng 4 chung cuộc tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường)
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ĐT Việt Nam vẫn giữ hạng 99 thế giới dù bị trừ 6,33 điểm trên bảng xếp hạng FIFA

Việc giữ được vị trí trong top 100 thế giới sẽ là động lực để ĐT Việt Nam hướng tới dịp FIFA Days tháng 11/2026 dự kiến diễn ra từ 9-17/11. Trong đợt tập trung này, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ đá giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan.

ĐT Thái Lan tăng 1 bậc lên vị trí 93 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA dù bị trừ 0,83 điểm sau khi về nhì tại FIFA ASEAN Cup 2026. ĐT Indonesia được cộng 3,35 điểm sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 và tăng 2 bậc lên vị trí 116 thế giới. ĐT Malaysia được cộng 6,33 điểm và tăng 3 bậc lên vị trí 133 thế giới.

Ở nhóm đầu bảng xếp hạng FIFA, 4 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh. Trong khi đó, Bồ Đào Nha vươn lên đứng thứ 5 thế giới còn Brazil tụt xuống thứ 6 và Morocco rơi xuống thứ 7. Ba cái tên còn lại trong top 10 thế giới là Bỉ, Hà Lan và Mexico.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.

 

 

Hoàng Long/VOV.VN
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