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Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại tuyển thủ Malaysia, Thái Lan sau FIFA ASEAN Cup

Thứ Ba, 08:00, 06/10/2026
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VOV.VN - Dàn sao ĐT Việt Nam sớm gặp lại các tuyển thủ Malaysia, Thái Lan hay Singapore ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026 khi các đội bóng CLB CAHN và CLB CA TP.HCM sẽ thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á mùa giải 2026/2027.

FIFA ASEAN Cup 2026 kết thúc ngày 5/10 với các trận đấu tranh hạng ba và chung kết. Đây là giải đấu ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở vòng bảng và Malaysia tại trận tranh hạng ba. Chỉ sau những cuộc đọ sức này 2 ngày, Cúp C1 Đông Nam Á sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên.

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Ảnh: CTV Đức Cường. 

Theo lịch CLB CA TP.HCM thi đấu trên sân của Ratchaburi vào 19h ngày 7/10 trong khi CLB CAHN đến Singapore đấu Lion City Sailors lúc 19h30 ngày 8/10.

4 cầu thủ của CLB CA TP.HCM thuộc biên chế ĐT Việt Nam là Patrik Lê Giang, Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Nhật Minh sẽ có cơ hội tái đấu với hàng loạt tuyển thủ Thái Lan và Malaysia vừa tham dự FIFA ASEAN Cup trong đội hình Ratchaburi như Daniel Ting hay Kampol Pathomakkakul.

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Trong khi đó, các nhân tố của CLB CAHN như Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô, Nguyễn Leygley Adou Minh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ có cơ hội chạm trán một lần nữa với dàn tuyển thủ Singapore như Hariss Harun, Song Ui-young, Lionel Tan, Ryhan Stewart hay Kyoga Nakamura trong màu áo Lion City Sailors.

Trước đó, ĐT Việt Nam tuy không gặp ĐT Singapore ở FIFA ASEAN Cup trên đất Indonesia nhưng 2 đội đã đối đầu nhau tại ASEAN Cup diễn ra hồi tháng 7/2026 trên sân Mỹ Đình.

PV/VOV.VN
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