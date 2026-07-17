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HLV Kim Sang Sik nói lời gan ruột về giấc mơ World Cup của ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, 17:29, 17/07/2026
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VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nói lời gan ruột về giấc mơ World Cup của ĐT Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận giao hữu với ĐT Myanmar.

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HLV Kim Sang Sik phát biểu trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Myanmar. (Ảnh: Hoài Thương)

Trận giao hữu của ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar diễn ra ngay trước thềm chung kết World Cup 2026. Nhân dịp này, HLV Kim Sang Sik cũng có những chia sẻ về giấc mơ World Cup của bản thân và ĐT Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận đấu trên sân vận động Thái Nguyên.

"Thời gian qua, ĐT Việt Nam tập huấn đúng lúc diễn ra World Cup 2026. Tôi và các cầu thủ cũng theo dõi một số trận đấu cùng nhau. Đó đều là những trận đấu rất hấp dẫn. Tôi mong một ngày nào đó, ĐT Việt Nam cũng sẽ góp mặt tại World Cup. Đó là ước mơ của tôi" - HLV Kim Sang Sik bày tỏ.

Về mục tiêu trước mắt tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik cho biết ĐT Việt Nam đã sự chuẩn bị rất nghiêm túc, bao gồm chuyến tập huấn 2 tuần ở Hàn Quốc. Nhà cầm quân này kỳ vọng, trận giao hữu với ĐT Myanmar sẽ là dịp để các học trò thể hiện thành quả tập luyện và đón điểm rơi phong độ cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

"Mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi mới tính đến các đối thủ tiếp theo. Điều quan trọng là màn trình diễn trên sân và giành được những kết quả tốt" - HLV Kim Sang Sik nói.

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Toàn cảnh buổi họp báo trước trận đấu. (Ảnh: Hoài Thương)

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh, ĐT Việt Nam đang có hàng tấn công chất lượng với sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Hoàng Đức. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự tiếc nuối với các ca chấn thương của Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang.

Đánh giá về đối thủ Myanmar, HLV Kim Sang Sik cho biết: "ĐT Việt Nam từng thắng ĐT Myanmar 5-0 và đó cũng là trận đấu ra mắt của Xuân Son hồi năm 2024. Tuy nhiên, ĐT Myanmar vừa có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. HLV Jorn Andersen là người từng chứng tỏ được năng lực ở K-League nên tôi tin ĐT Myanmar sẽ có sự chuẩn bị tốt và thi đấu với quyết tâm cao".

Theo lịch thi đấu, trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar sẽ diễn ra lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Nhóm PV/VOV.VN
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