ĐT Việt Nam và HLV Kim Sang Sik nhận tin dữ trước thềm AFF ASEAN Cup 2026

Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế, BHL ĐT Việt Nam đã quyết định tạo điều kiện để trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF ASEAN Cup 2026.

Mặc dù tích cực điều trị hồi phục nhưng Duy Mạnh vẫn chưa thể sẵn sàng cho chiến dịch AFF ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo đánh giá của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh. Trên tinh thần đặt sức khỏe và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu, HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện đã thống nhất để trung vệ của Hà Nội FC trở về tiếp tục điều trị, đồng thời không đăng ký anh trong danh sách tham dự AFF ASEAN Cup 2026.

Trưa ngày 15/7, HLV trưởng Kim Sang Sik đã trực tiếp gặp gỡ, động viên Đỗ Duy Mạnh trước khi chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành thời gian trao đổi, động viên học trò tập trung điều trị để sớm hồi phục hoàn toàn, qua đó trở lại mạnh mẽ trong màu áo ĐT Việt Nam ở những đợt tập trung tiếp theo.

HLV Kim Sang Sik động viên Duy Mạnh. (Ảnh: VFF)

Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối từ trước khi lên tập trung đội tuyển. Trong suốt thời gian hội quân chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026, Đỗ Duy Mạnh luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực trong quá trình hồi phục.

Những ngày cuối của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trung vệ của Hà Nội FC đã có thể trở lại tập với bóng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước khi trở lại thi đấu.

Sau sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và trước đó là Lê Ngọc Bảo, HLV Kim Sang Sik có thể sẽ tính toán triệu tập bổ sung lực lượng nhằm bảo đảm quân số ĐT Việt Nam tham dự AFF ASEAN Cup 2026.