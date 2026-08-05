HLV Kim Sang Sik và vị thế đặc biệt cùng ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Vị thế đặc biệt của HLV Kim Sang Sik ở ASEAN Cup 2026

Trong số các HLV làm việc ở ASEAN Cup 2026, chỉ có 3 người đã từng dẫn dắt các đội tuyển tham dự ASEAN Cup trước đây là Kim Sang Sik (ĐT Việt Nam), Koji Gyotoku (Campuchia) và Tan Cheng Hoe (Malaysia).

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Nếu như ông Koji Gyotoku dẫn dắt ở một đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn đôi chút và khó có thể cạnh tranh đến danh hiệu vô địch thì với HLV Tan Cheng Hoe, ông chỉ được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của một tập thể ĐT Malaysia đang có nhiều bất ổn, thiếu sức cạnh tranh.

Do đó, HLV Kim Sang Sik với kinh nghiệm đã từng vô địch ASEAN Cup 2024 cùng ĐT Việt Nam đương nhiên được đánh giá nhỉnh hơn so với các HLV của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với ĐT Việt Nam cho danh hiệu vô địch.

Các nhà cầm quân như Anthony Hudson (Thái Lan), John Herdman (Indonesia), Carles Cuadrat (Philippines) có thể có hồ sơ huấn luyện "đẹp" hơn HLV Kim Sang Sik, kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng mạnh có thể nhiều hơn nhưng chắc chắn kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á không bằng nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Ảnh: HT.

Ở một khu vực bóng đá có những đặc thù rất riêng như Đông Nam Á, việc am hiểu giải đấu, am hiểu đặc thù khu vực đôi khi còn mang đến những hiệu quả cao hơn so với một hồ sơ "khủng" cùng những phong cách huấn luyện hoành tráng.

Điều này đã được HLV Kim Sang Sik thể hiện rất rõ trong màn so tài với ĐT Indonesia trên sân khách tối 3/8. Trong khi nhà cầm quân người Hàn Quốc bình tĩnh xử lý những vấn đề gặp phải từ trận đấu với Singapore, lên phương án kỹ lưỡng để đánh vào điểm yếu của ĐT Indonesia thì HLV John Herdman lại cho thấy sự thiếu nhạy bén, thiếu phương án và phần nào đó bị bất ngờ với cách ĐT Việt Nam thể hiện.

Nhà cầm quân người Anh có phần nào đó sốc khi thấy HLV Kim Sang Sik không sử dụng cả Xuân Son lẫn Hoàng Hên trong đội hình xuất phát và các cầu thủ Indonesia đã lúng túng khi không thể xác định được mũi công chính của ĐT Việt Nam trong trận đấu. Đó chính là giá trị và vị thế của một HLV am hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á trong một trận đấu cụ thể của ASEAN Cup.

Tiếp bước đến những kỷ lục

Trong suốt hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik luôn luôn có những trận đấu khiến người hâm mộ Việt Nam phải kinh ngạc về cách sử dụng nhân sự và lối chơi. Có những thời điểm tưởng như ĐT Việt Nam có những trận dễ dàng khi đá với những đối thủ dưới cơ thì đội bóng lại gặp khó. Trong khi có những trận đấu đội gặp các đối thủ ngang cơ hoặc mạnh hơn, đội lại thể hiện được năng lực và chơi tốt hơn cả mong đợi.

Ảnh: HT.

Điều quan trọng nhất là thành tích trong 2 năm qua của các đội tuyển quốc gia do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đang rất tốt và nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang tiến bước đến những kỷ lục mới trong thời gian làm việc ở Việt Nam.

Với những gì đang thể hiện, ĐT Việt Nam vẫn đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch của ASEAN Cup 2026. Nếu vô địch ở giải đấu năm nay, ĐT Việt Nam sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu ở đấu trường này và HLV Kim Sang Sik sẽ trở thành HLV đầu tiên có được 2 chức vô địch liên tiếp ở sân chơi hàng đầu khu vực. Đó là chiến tích mà các HLV tiền nhiệm từng rất thành công với bóng đá Việt Nam như Calisto hay Park Hang Seo cũng chưa từng đạt được.

Ngoài ra, nếu đăng quang giải đấu năm nay cùng ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik sẽ đi vào hàng ngũ những HLV huyền thoại của ASEAN Cup với 2 lần vô địch giải liên tiếp.

Trước đây, chỉ có một vài HLV có được thành tích này là Radojko Avramović (Singapore), Peter Withe, Kiatisuk Senamuang, Alexandré Pölking (Thái Lan). Nếu không tính các nhà cầm quân của ĐT Thái Lan, HLV Kim Sang Sik sẽ chỉ là người thứ hai vươn tới cột mốc 2 lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup sau HLV huyền thoại Radojko Avramović của Singapore, người sau đó còn có lần thứ ba đăng quang.

Ảnh: HT.

Tất nhiên, hành trình phía trước của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 vẫn còn rất dài và để vươn tới đỉnh cao một lần nữa, HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ vẫn còn rất nhiều việc phải cải thiện.

Nhưng ít nhất đến thời điểm này sau gần một nửa chặng đường đã qua của giải đấu, HLV Kim Sang Sik vẫn đang thể hiện tốt năng lực và tận dụng tối đa vị thế của mình ở giải đấu mà ông đã quá quen thuộc để mang đến những kết quả thuận lợi cho ĐT Việt Nam.

Vì thế, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp bước đến những kỷ lục mới để mang vinh quang thêm một lần nữa đến với bóng đá Việt Nam.