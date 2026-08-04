English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?

Thứ Ba, 08:37, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Việt Nam có được chiến thắng ấn tượng 3-0 trước ĐT Indonesia nhưng về lý thuyết vẫn chưa chắc chắn giành vé vào bán kết của giải.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Ở trận đấu thứ ba tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Indonesia 3-0 ngay trên sân khách. Đây là kết quả không nhiều người nghĩ đến trước giờ bóng lăn. 

Trận thắng này giúp ĐT Việt Nam có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng. Dù vậy, về lý thuyết thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa nắm chắc vé vào bán kết. 

Cụ thể, vẫn sẽ có kịch bản khiến ĐT Việt Nam dừng bước sớm là việc thầy trò HLV Kim Sang Sik thua đậm Campuchia ở lượt cuối cùng trong khi Indonesia thắng Singapore. 

vi sao Dt viet nam chua chinh thuc vao ban ket asean cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: HT. 

Theo hiệu số của các đội trong bảng A hiện tại, ĐT Việt Nam sẽ bị loại nếu thua ... 0-9 trở lên trước Campuchia và Indonesia thắng Singapore với cách biệt ít. Khi đó, ĐT Việt Nam có cùng điểm số với ĐT Singapore nhưng hiệu số thấp hơn trong khi Indonesia sẽ giành ngôi nhất bảng. 

Tất nhiên, kịch bản này thực tế rất khó xảy ra và  ĐT Việt Nam hiện tại hoàn toàn đã có thể nghĩ về đối thủ và cách thi đấu ở bán kết. 

Theo lịch, trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 sẽ là màn so tài Campuchia vào ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình. 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8
Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, những trận đấu tiếp theo của bảng B sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8, những trận đấu tiếp theo của bảng B sẽ được tổ chức.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8, giải U16 nữ Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận tiếp theo.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 4/8, giải U16 nữ Quốc gia 2026 sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận tiếp theo.

Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik
Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik cùng các học trò từng hứng chịu không ít chỉ trích sau trận hòa Singapore trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia, người hâm mộ có lý do để gửi đến chiến lược gia người Hàn Quốc một lời xin lỗi.

Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

Dư âm Indonesia 0-3 Việt Nam: Người hâm mộ đồng loạt xin lỗi HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik cùng các học trò từng hứng chịu không ít chỉ trích sau trận hòa Singapore trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia, người hâm mộ có lý do để gửi đến chiến lược gia người Hàn Quốc một lời xin lỗi.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam rộng cửa vào bán kết
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam rộng cửa vào bán kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, Việt Nam rộng cửa vào bán kết sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam rộng cửa vào bán kết

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất, Việt Nam rộng cửa vào bán kết sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia.

HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”
HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông sau trận thua Việt Nam, huấn luyện viên John Herdman khẳng định, Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ để giành vé vào bán kết.

HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

HLV John Herdman: “Indonesia sẽ đứng dậy sau thất bại trước Việt Nam”

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông sau trận thua Việt Nam, huấn luyện viên John Herdman khẳng định, Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ để giành vé vào bán kết.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế