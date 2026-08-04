Vì sao ĐT Việt Nam chưa chính thức vào bán kết ASEAN Cup 2026?

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Ở trận đấu thứ ba tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Indonesia 3-0 ngay trên sân khách. Đây là kết quả không nhiều người nghĩ đến trước giờ bóng lăn.

Trận thắng này giúp ĐT Việt Nam có được lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng. Dù vậy, về lý thuyết thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa nắm chắc vé vào bán kết.

Cụ thể, vẫn sẽ có kịch bản khiến ĐT Việt Nam dừng bước sớm là việc thầy trò HLV Kim Sang Sik thua đậm Campuchia ở lượt cuối cùng trong khi Indonesia thắng Singapore.

Ảnh: HT.

Theo hiệu số của các đội trong bảng A hiện tại, ĐT Việt Nam sẽ bị loại nếu thua ... 0-9 trở lên trước Campuchia và Indonesia thắng Singapore với cách biệt ít. Khi đó, ĐT Việt Nam có cùng điểm số với ĐT Singapore nhưng hiệu số thấp hơn trong khi Indonesia sẽ giành ngôi nhất bảng.

Tất nhiên, kịch bản này thực tế rất khó xảy ra và ĐT Việt Nam hiện tại hoàn toàn đã có thể nghĩ về đối thủ và cách thi đấu ở bán kết.

Theo lịch, trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 sẽ là màn so tài Campuchia vào ngày 7/8 trên sân Mỹ Đình.