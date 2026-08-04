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ĐT Indonesia báo tin dữ sau trận thua ĐT Việt Nam, mất trụ cột tới hết ASEAN Cup

Thứ Ba, 11:30, 04/08/2026
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VOV.VN - ĐT Indonesia báo tin dữ cho người hâm mộ sau trận thua ĐT Việt Nam khi tiền vệ Marselino Ferdinan phải nghỉ thi đấu hết ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Trong cuộc họp báo sau trận thua ĐT Việt Nam 0-3 ngay trên sân nhà Pakansari, HLV John Herdman đã báo tin dữ cho người hâm mộ Indonesia. Theo đó, tiền vệ Marselino Ferdinan sẽ phải nghỉ thi đấu hết ASEAN Cup 2026 vì chấn thương.

Marselino Ferdinan là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Indonesia trong những năm gần đây. Tiền vệ tấn công 21 tuổi luôn đóng vai trò trụ cột của ĐT Indonesia, dù đội bóng xứ vạn đảo liên tục bổ sung thêm những ngôi sao nhập tịch.

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Tiền vệ Marselino Ferdinan. (Ảnh: Kompas)

Marselino Ferdinan dính chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này đã bỏ lỡ trận thắng ĐT Campuchia 5-1, trận thắng ĐT Timor Leste 3-0 và trận thua ĐT Việt Nam 0-3 trước khi HLV John Herdman chính thức xác nhận tình trạng của học trò.

“Chúng tôi vừa nhận được kết quả chụp MRI. Thật không may, Marselino sẽ không thể thi đấu tại ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Tôi sẽ không tiết lộ cụ thể mức độ chấn thương của cậu ấy, nhưng chắc chắn cậu ấy không thể ra sân ở giải đấu này. Đây là tổn thất vô cùng đáng tiếc, vì chúng ta đều biết sự nguy hiểm của cậu ấy trên hàng tấn công” – HLV John Herdman cho hay.

Ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, ĐT Indonesia sẽ tới làm khách của ĐT Singapore lúc 20h ngày 7/8. Thầy trò HLV John Herdman buộc phải giành chiến thắng để góp mặt ở bán kết.

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Hoàng Long/VOV.VN
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