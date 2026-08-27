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Chủ tịch AFC gửi lời chúc mừng đặc biệt tới bóng đá Việt Nam

Thứ Năm, 17:41, 27/08/2026
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VOV.VN - Chiều 27/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã gửi thư chúc mừng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và đội tuyển Việt Nam sau khi xuất sắc giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch AFC lên tiếng sau chức vô địch của Việt Nam

Trong thư gửi ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch LĐBĐVN, Chủ tịch AFC bày tỏ niềm vui khi gửi tới Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và LĐBĐVN những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội.

Chủ tịch Salman bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá đây là “một cái kết hoàn toàn xứng đáng” cho một giải đấu kịch tính, thành công và đáng được ghi nhận, ngưỡng mộ.

chu tich afc gui loi chuc mung dac biet toi bong da viet nam hinh anh 1
Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Dương Thuật).

Chủ tịch AFC cũng đề nghị LĐBĐVN chuyển lời chúc mừng của ông tới toàn thể các thành viên đội tuyển Việt Nam về thành tích lịch sử này. “Tôi rất vui mừng gửi tới ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam những lời chúc mừng và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 tại Hà Nội”, Chủ tịch AFC viết.

Cuối thư, Chủ tịch Salman bin Ebrahim Al Khalifa bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.

Những lời chúc mừng từ người đứng đầu bóng đá châu Á là sự ghi nhận đối với thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đánh giá cao của AFC đối với thành công của bóng đá Việt Nam.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Trí Minh/VOV.VN
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