HLV Popov tự tin trước trận Persib Bandung với Thể Công Viettel

HLV Popov tự tin trước chuyến làm khách của Thể Công Viettel tại Indonesia

Chia sẻ với truyền thông, HLV Velizar Popov thể hiện sự tôn trọng đối với Persib Bandung trước cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Two 2026/2027.

HLV Velizar Popov cho biết: “Persib Bandung là một đội bóng rất mạnh. Điều đó cho thấy bảng đấu này khó khăn và đầy thách thức. Họ không chỉ là một trong những đội bóng lớn nhất Indonesia mà còn là niềm tự hào của quốc gia này. Chúng tôi biết đây là một trận đấu rất khó khăn, nhưng toàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình”.

HLV Popov cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu những trận đấu gần đây của đối thủ để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Theo ông, Persib Bandung có cách tiếp cận khác nhau giữa đấu trường quốc tế và giải quốc nội, đặc biệt trong tổ chức tấn công và phòng ngự.

HLV Popov tự tin trước trận Persib Bandung (Ảnh: Thể Công Viettel).

“Chúng tôi đã xem lại các trận gần nhất của đối thủ để phân tích nhằm tạo ra thế trận cạnh tranh sòng phẳng. Tôi nhận ra lối chơi của Persib Bandung có sự khác biệt khi đá giữa đấu trường quốc tế và giải quốc nội, đặc biệt là trong khâu tấn công và phòng ngự. Rõ ràng là họ có cách tiếp cận khác nhau cho từng mặt trận”, HLV Popov nói.

Ở phía đối diện, HLV Igor Tolic khẳng định Persib Bandung tập trung vào từng trận đấu thay vì quá chú trọng điểm số hay vị trí trên bảng xếp hạng: “Chúng tôi không nhìn vào điểm số hay bảng xếp hạng, chỉ muốn đưa ra quyết định tốt nhất, tập trung cho từng trận. Cách chơi của Persib Bandung đơn giản là khai thác điểm yếu của đối thủ”.

Theo lịch trận đấu giữa Persib Bandung và Thể Công Viettel diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10 tại Bandung, Indonesia. Đây là thử thách quan trọng với đại diện Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại AFC Champions League Two 2026/2027. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.