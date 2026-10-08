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Kết quả vòng 3 V-League hôm nay 8-10: Siêu phẩm giúp Hà Tĩnh hạ Thể Công Viettel

Thứ Năm, 21:20, 08/10/2026
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VOV.VN - Kết quả vòng 3 V-League hôm nay 8-10: Siêu phẩm giúp Hà Tĩnh hạ Thể Công Viettel ngay trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, dù chỉ còn 10 người trong những phút bù giờ.

21:32

Bước vào màn tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công Viettel cho thấy tham vọng giành trọn 3 điểm với việc đẩy cao đội hình ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng. 

ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 2

Chỉ khoảng 10 phút bóng lăn trên sân, Khuất Văn Khang thử tài thủ thành Thanh Tùng với cú dứt điểm chân trái từ góc hẹp trong vòng cấm. Hà Tĩnh dù chấp nhận lùi sâu phòng ngự nhưng vẫn luôn biết cách tạo ra áp lực cho hàng thủ đội chủ nhà với những tình huống phản công sắc bén.

ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 4
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 6

Không lâu sau khi Duy Thường thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Tĩnh, rồi căng ngang dọn cỗ để Atshimene thoải mái dứt điểm cận thành trong thế đối mặt với thủ môn Văn Việt nhưng người gác đền của Thể Công Viettel đã kịp thời băng ra khép góc cứu thua cho đội chủ nhà, Luiz Antonio đã đưa đội bóng Núi Hồng vượt lên.

Phút 16, từ cự ly gần 40m, Luiz Antonio tung ra cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng khẽ chạm vào Việt Hưng trước khi làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel, mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh. 

ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 8

Bàn thua khiến Thể Công Viettel buộc phải đẩy cao đội hình. Sau khi Lương Chí Khải và Triệu Việt Hưng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi thì Khuất Văn Khang đã lên tiếng với pha di chuyển phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel ở phút 33.

ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 10
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 12

Bước sang hiệp hai, Hà Tĩnh tiếp tục lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc. Sau các tình huống ăn miếng, trả miếng, Daniel Passira lập cú đúp trong vòng 4 phút, trong đó có một siêu phẩm ở phút 60 nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-1 cho Hà Tĩnh. 

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Thể Công Viettel tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Thanh Tùng. Điểm nhấn duy nhất lại là việc Quốc Dân bên phía đội khách phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong vòng hơn 10 phút có mặt trên sân và bị truất quyền thi đấu ở phút 90'+3.  

Chung cuộc, Hà Tĩnh giành thắng lợi 3-1 trước Thể Công Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy.

12:02

Đội hình dự kiến:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna Nino, Trung Hiếu, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Wesley Nata, Ngọc Tân, Lucas Ribamar.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene.

12:03
12:15

Trước khi đấu trường V-League quay lại, Thể Công Viettel đã có cuộc tiếp đón Melbourne Victory ở sân chơi AFC Champions League 2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy và hòa 1-1. Chưa kể trước đó ở vòng 2 của V-League, Thể Công Viettel đã phải nhận thất bại 0-1 trong màn đối đầu với CAHN trong thế hơn người, vì thế vị trí của đội bóng áo lính hiện không quá thuyết phục ở thứ 7 trên bảng tổng sắp với 3 điểm.

Ở cuộc tiếp đón Hà Tĩnh - một đối thủ không được đánh giá quá cao, thầy trò HLV Popov đang rất hào hứng trong việc giành trọn 3 điểm, để có thể cải thiện thành tích và thứ hạng. Thực tế điều này cũng chẳng lạ, bởi cuộc so kè này họ được chơi trên sân nhà, chưa kể lực lượng của Thể Công Viettel cũng được đánh giá cao hơn so với đội khách, nên mục tiêu giành trọn 3 điểm của đội bóng áo lính không quá khó khăn.

Ở chiều ngược lại, lực lượng của Hà Tĩnh không được đánh giá cao. Đội bóng này mới có 1 trận thắng duy nhất trước Đồng Nai ngay trên sân nhà ở vòng 2, qua đó đang tạm có 3 điểm cùng với Thể Công Viettel, nhưng xếp sau trên bảng xếp hạng (hạng 11) vì thua hiệu số.

Đây là lý do mà ở chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của đối thủ, mục tiêu của thầy trò tân HLV Phan Như Thuật là giành trọn 3 điểm, nhưng thực sự điều này chẳng đơn giản cho đội bóng núi Hồng. Nói thế, bởi thành tích của Hà Tĩnh thể hiện qua 2 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2026/2027 không quá tốt.

12:20
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 13
Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh vòng 3 V-League 2026/2027
12:23
 

 

18:48
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Đỗ Hoàng Hên chấn thương vì đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - "Đỗ Hoàng Hên đã đẩy cơ thể đến giới hạn để cống hiến cho ĐT Việt Nam và Hà Nội FC" là lời chia sẻ của tiền vệ sinh năm 1994 không lâu sau khi đội bóng Thủ đô bất ngờ thông báo Hên sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng vì chấn thương gặp phải trong quá trình cùng ĐT Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026.

18:51
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Các cầu thủ Hà Tĩnh khởi động trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Hoài Thương)
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19:15

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Thể Công Viettel ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Hà Tĩnh mặc áo trắng - quần trắng.

19:19

3': Nguy hiểm !!! Pha bóng thiếu tập trung của hàng thủ Thể Công Viettel. Lương Chí Khải chuyền về cho thủ môn Văn Việt mà không quan sát Passira đã theo rất sát. Passira đã cắt được bóng trong chân thủ môn Văn Việt ở tình huống phá bóng lên nhưng bóng đi hết đường biên ngang hết sức đáng tiếc.

19:26

10': Dứt điểm !!! Khuất Văn Khang xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút rất nhanh bằng chân trái nhưng thủ môn Thanh Tùng đã ôm gọn bóng cứu thua cho Hà Tĩnh.

19:27
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Thể Công Viettel đang áp đảo hơn về thế trận trước Hà Tĩnh (Ảnh: Hoài Thương)
19:28

12': Đối mặt !!! Duy Thường thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Tĩnh, trước khi căng ngang dọn cỗ để Atshimene thoải mái dứt điểm cận thành trong thế đối mặt với thủ môn Văn Việt nhưng người gác đền của Thể Công Viettel đã kịp thời băng ra khép góc cứu thua cho đội chủ nhà.

19:32

16': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Tuyệt phẩm vừa được tạo nên trên sân Hàng Đẫy bởi Luiz Antonio !!! Từ cự ly gần 40m, Luiz Antonio tung ra cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng khẽ chạm vào Việt Hưng trước khi làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel, mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh !!!

19:36

20': VAR vào cuộc và xác định tuyệt phẩm mở tỷ số của Luiz Antonio được công nhận !!! Trước đó tổ VAR can thiệp vì cho rằng Daniel Passira đã có tình huống cao chân trong pha tranh chấp với Doãn Ngọc Tân, tuy nhiên, tiền đạo Hà Tĩnh đã kịp thu chân lại và không có pha va chạm nào với cầu thủ đối phương.

19:41

25': Cơ hội !!! Bóng được Khuất Văn Khang treo từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel để Lương Chí Khải lên tham gia tấn công thoải mái ngả người bắt volley chân phải khiến thủ môn Thanh Tùng phải bay người hết cỡ đấm bóng cứu thua cho Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, Triệu Việt Hưng băng vào thoải mái dứt điểm bồi cận thành nhưng thủ môn Thành Tùng xuất sắc đấm bóng cứu thua cho đội khách.

19:43
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Luiz Antonio lập siêu phẩm mở tỷ số (Ảnh: Hoài Thương)
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19:50

33': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Triệu Việt Hưng treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel để Khuất Văn Khang áp sát khung thành đối phương và dứt điểm chân trái cận thành tung lưới thủ môn Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh, quân bình tỷ số 1-1 !!!

19:54

38': VAR vào cuộc và quyết định công nhận bàn thắng của Khuất Văn Khang !!! Trước đó, tổ VAR cho rằng đã có lỗi việt vị của số 11 bên phía Thể Công Viettel nhưng cuối cùng bàn thắng đã được công nhận cho đội chủ nhà.

19:56
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Triệu Việt Hưng kiến tạo... (Ảnh: Hoài Thương)
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... để Khuất Văn Khang ghi bàn quân bình tỷ số cho Thể Công Viettel 
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20:09

45'+8: Hết hiệp một !!! Thể Công Viettel tạm hòa Hà Tĩnh với tỷ số 1-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027.

Luiz Antonio mở tỷ số cho Hà Tĩnh ở phút 16 với siêu phẩm nã đại bác từ ngoài vòng cấm, trong khi Khuất Văn Khang giúp Thể Công Viettel đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha dứt điểm cận thành ở phút 33.

20:24

46': Hiệp hai bắt đầu !!!

20:24
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Ảnh: Hoài Thương
20:27

48': Cơ hội !!! Phan Tuấn Tài thoát xuống ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel trước khi căng ngang dọn cỗ để Ribamar ngả người bắt volley chân trái cận thành đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh.

20:29

50': Không vào !!! Luiz Antonio treo bóng vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng lên bóng của đội khách để Daniel Passira thoải mái đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Việt đã bay người đấm bóng cứu thua cho Thể Công Viettel.

20:30
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 32
Ảnh: Hoài Thương
20:40

60': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Daniel Passira tung ra cú sút chân phải đầy quyết đoán từ cự li gần 30m găm bóng lượn vào góc xa và cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Tĩnh !!!

20:44

64': VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!! Ngay sau tình huống dứt điểm liên tiếp hiểm hóc của các tiền vệ đội khách khiến thủ môn Văn Việt phải vất vả đấm bóng cứu thua cho Thể Công Viettel, Daniel Passira đã chớp thời cơ rất nhanh thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ môn đối phương trong thế đối mặt bằng cú chạm bóng tinh tế bằng chân phải cận thành, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Tĩnh !!!

20:46
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 33
Daniel Passira lập cú đúp (Ảnh: Hoài Thương)
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 35
20:58

79': Treo bóng !!! Tuấn Tài bấm bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel nhưng thủ môn Thanh Tùng với đôi tay dài đã ôm gọn bóng ngay trên đầu của Ribamar. 

21:03

84': Đánh đầu !!! Tuấn Tài tiếp tục treo bóng vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà để Ribamar xâm nhập vòng cấm dứt điểm bằng đầu điệu nghệ nhưng bóng đi hơi nhẹ và cũng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Thanh Tùng bên phía Hà Tĩnh.

21:04
ket qua vong 3 v-league hom nay 8-10 sieu pham giup ha tinh ha the cong viettel hinh anh 36
Ảnh: Hoài Thương
21:07

88': Nguy hiểm !!! Danh Trung chọc khe để Brandao thoát xuống xâm nhập vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chân phải đưa bóng găm chìm vào góc xa khung thành nhưng thủ môn Thanh Tùng đã đổ người đấm bóng cứu thua cho Hà Tĩnh.

21:09

90': Phản công !!! Hà Tĩnh chuyển đổi trạng thái rất nhanh và Daniel Passira có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Việt nhưng cú dứt điểm chân phải của tiền đạo số 9 đưa bóng hướng vào góc gần lại chưa đủ lực để khuất phục thủ môn Thể Công Viettel. 

21:09
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Ảnh: Hoài Thương
21:12

90'+3: THẺ ĐỎ !!! Quốc Dân phải nhận thẻ vàng sau tình huống xoạc bóng quyết liệt trên mức cần thiết với cầu thủ đối phương. Đây là thẻ phạt thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ của cầu thủ sinh năm 2002 bên phía Hà Tĩnh chỉ trong vòng hơn 10 phút có mặt trên sân.

Hà Tĩnh chỉ còn 10 người.

21:15

90'+6: HẾT GIỜ !!! Hà Tĩnh giành thắng lợi với tỷ số 3-1 trước Thể Công Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2026/2027.

Kết quả Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh

Ở màn đối đầu này, Thể Công Viettel đang mất Nhâm Mạnh Dũng vì chiếc thẻ đỏ. Trong khi đó, Hà Tĩnh đang có đủ lực lượng tốt nhất trong cuộc đối đầu này.

Trong bối cảnh hàng loạt đội bóng ở V-League gặp khó khăn về nhân sự do dính "virus FIFA" bởi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương sau khi trở về từ đợt tập trung FIFA Days tháng 10 cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA Asean Cup 2026 thì Thể Công Viettel không quá bị ảnh hưởng. 

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Trực tiếp Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh vòng 3 V-League 2026/2027

Nếu như CLB Nam Định xác nhận Xuân Son bị chấn thương rách cơ đùi sau, cần khoảng 2 tháng điều trị phục hồi chấn thương thì sáng 8/10, trang mạng xã hội của Hà Nội FC đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, tiền vệ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận ĐT Việt Nam thắng ĐT Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

"Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương. Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục. Hoàng Hên sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Chúc Hoàng Hên kiên trì và sớm trở lại sân cỏ" - Hà Nội FC cho hay.

Nếu như Đỗ Hoàng Hên cần 3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công ĐT Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, ngoài việc bình phục chấn thương, Xuân Son cũng đang được đội ngũ y tế CLB triển khai lộ trình phục hồi phù hợp nhằm giúp tiền đạo sinh năm 1997 sớm lấy lại thể trạng và phong độ tốt nhất. Với việc phải nghỉ thi đấu ít nhất hai tháng, Xuân Son không thể góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Trong lịch sử đối đầu, Hà Tĩnh chưa từng giành 3 điểm trong những trận đấu với Thể Công Viettel, cao nhất khi chỉ giành được 1 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ toàn thắng và hòa ở những cuộc đối đầu với đội bóng núi Hồng. Đặc biệt ở mùa giải 2025/2026, Thể Công đều toàn thắng trong 2 lần đối đầu. Vì vậy, với nhiều người trong giới chuyên môn, Hà Tĩnh muốn giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách này hoàn toàn không đơn giản.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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