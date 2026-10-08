Kết quả vòng 3 V-League hôm nay 8-10: Siêu phẩm giúp Hà Tĩnh hạ Thể Công Viettel

21:32

Bước vào màn tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công Viettel cho thấy tham vọng giành trọn 3 điểm với việc đẩy cao đội hình ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mai Xuân Hùng.

Chỉ khoảng 10 phút bóng lăn trên sân, Khuất Văn Khang thử tài thủ thành Thanh Tùng với cú dứt điểm chân trái từ góc hẹp trong vòng cấm. Hà Tĩnh dù chấp nhận lùi sâu phòng ngự nhưng vẫn luôn biết cách tạo ra áp lực cho hàng thủ đội chủ nhà với những tình huống phản công sắc bén.

Không lâu sau khi Duy Thường thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Hà Tĩnh, rồi căng ngang dọn cỗ để Atshimene thoải mái dứt điểm cận thành trong thế đối mặt với thủ môn Văn Việt nhưng người gác đền của Thể Công Viettel đã kịp thời băng ra khép góc cứu thua cho đội chủ nhà, Luiz Antonio đã đưa đội bóng Núi Hồng vượt lên.

Phút 16, từ cự ly gần 40m, Luiz Antonio tung ra cú nã đại bác bằng chân phải đưa bóng khẽ chạm vào Việt Hưng trước khi làm tung nóc lưới khung thành thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel, mở tỷ số 1-0 cho Hà Tĩnh.

Bàn thua khiến Thể Công Viettel buộc phải đẩy cao đội hình. Sau khi Lương Chí Khải và Triệu Việt Hưng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi thì Khuất Văn Khang đã lên tiếng với pha di chuyển phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm cận thành quân bình tỷ số 1-1 cho Thể Công Viettel ở phút 33.

Bước sang hiệp hai, Hà Tĩnh tiếp tục lối chơi phòng ngự - phản công quen thuộc. Sau các tình huống ăn miếng, trả miếng, Daniel Passira lập cú đúp trong vòng 4 phút, trong đó có một siêu phẩm ở phút 60 nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-1 cho Hà Tĩnh.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ Thể Công Viettel tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Thanh Tùng. Điểm nhấn duy nhất lại là việc Quốc Dân bên phía đội khách phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong vòng hơn 10 phút có mặt trên sân và bị truất quyền thi đấu ở phút 90'+3.

Chung cuộc, Hà Tĩnh giành thắng lợi 3-1 trước Thể Công Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy.