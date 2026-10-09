Thể Công Viettel đối mặt thách thức lớn sau trận thua Hà Tĩnh

Ở trận đấu vòng 3 V-League 2026/2027, Thể Công Viettel để thua Hà Tĩnh 1-3 dù được thi đấu trên sân nhà. Thất bại này khiến Thể Công Viettel tạm tụt xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng khi mới có 3 điểm sau 3 vòng. Lực lượng của Thể Công Viettel cũng tiếp tục chịu tổn thất khi Doãn Ngọc Tân lại chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu dù vừa trở lại.

Ảnh: Hoài Thương.

HLV Popov của Thể Công Viettel chia sẻ: "Ngọc Tân mới trở lại sau chấn thương nhưng giờ lại tiếp tục gặp vấn đề. Cậu ấy chắc chắn sẽ phải nghỉ trận đấu sắp tới.

Vấn đề lớn nhất của chúng tôi lúc này là chấn thương. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến sự tổ chức và tính đồng bộ của đội. Tôi chưa bao giờ có được đội hình mạnh nhất, luôn có khoảng 5-6 cầu thủ quan trọng phải nghỉ vì chấn thương".

Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt, Thể Công Viettel còn phải chuẩn bị bước vào chuyến làm khách khó khăn đến sân của Persib Bandung (Indonesia) ở Cúp C2 châu Á.

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Ngoài vấn đề phải di chuyển trong quãng thời gian dài đến Bandung, Thể Công Viettel còn phải đối mặt với đội chủ nhà đang có phong độ rất cao. Persib đã thắng 5 trong 6 trận chính thức từ đầu mùa giải, trong đó có cả thắng lợi 1-0 trên sân của FC Seoul.

Ngoài ra, Persib sở hữu đến 11 ngoại binh nên trong trận đấu ở Cúp C2 châu Á, họ có thể sử dụng tối đa cầu thủ ngoại để chiếm ưu thế trước Thể Công Viettel.

Trận đấu Thể Công Viettel làm khách của Persib Bandung tại Cúp C2 châu Á 2026/2027 sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 14/10 tới.