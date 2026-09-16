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Kết quả Cúp C2 châu Á hôm nay 16/9: Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory

Thứ Tư, 21:09, 16/09/2026
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VOV.VN - Kết quả Cúp C2 châu Á hôm nay 16/9: Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory với tỷ số 1-1 trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.

Kết quả Cúp C2 châu Á hôm nay 16/9: Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory với tỷ số 1-1 trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy. 

Đây là trận đấu Thể Công Viettel thiếu hụt quá nhiều lực lượng và đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong khâu phòng ngự. Đại diện V-League đã phải chiến đấu để bảo toàn 1 điểm trong ngày ra quân của Cúp C2 châu Á 2026/2027. 

Phút 58, Melbourne Victory triển khai tấn công từ hàng thủ, bóng được luân chuyển nhanh cho Clarismario Rodrigues để cầu thủ này tì đè, vượt qua Paulinho trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Văn Việt. 

Phút 62, Thể Công Viettel thực hiện quả phạt góc, tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Ribamar đã tận dụng tốt thời cơ để đánh đầu ghi bàn. 1-1 là tỷ số chung cuộc. 

08:55
 

 

08:55
ket qua cup c2 chau A hom nay 16 9 the cong viettel hoa melbourne victory hinh anh 2
08:56
08:58

Hôm nay 16/9, đại diện bóng đá Việt Nam là CLB Thể Công Viettel sẽ có màn so tài Melbourne Victory (Australia) ở vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/2027. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

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Hậu vệ Phan Tuấn Tài và HLV Velizar Popov trong cuộc họp báo trước trận Thể Công Viettel gặp Melbourne Victory. (Ảnh: CLB). 

Đây là màn so tài được người hâm mộ Việt Nam chú ý khi trước giải, trong đội hình của Melbourne Victory có sự hiện diện của ngôi sao Juan Mata, cựu danh thủ MU. Tuy nhiên, viễn cảnh Thể Công Viettel chạm trán cựu cầu thủ MU và ĐT Tây Ban Nha ngay tại Hà Nội đã không xảy ra.

Trước ngày sang Melbourne Victory Việt Nam, đội bóng này và Juan Mata đã quyết định dừng hợp tác do cầu thủ người Tây Ban Nha hy vọng có thể trở lại thi đấu ở châu Âu.

Dù không còn Mata, Melbourne Victory vẫn sẽ là đối thủ khó chịu với Thể Công Viettel. Đại diện A-League sở hữu một số gương mặt đã khoác áo các đội tuyển trẻ Australia cùng các ngoại binh được đánh giá cao đến từ Brazil, xứ Wales hay Đức.

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Velizar Popov tiết lộ Thể Công Viettel hiện đang mất gần nửa đội hình vì chấn thương.

Cụ thể, đại diện V-League đang không có sự phục vụ của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Khuất Văn Khang, Lucas Alves, Wesley Nata, Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân.

Tuy nhiên, HLV Velizar Popov nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của đội nhà: "Trách nhiệm luôn rất lớn bởi bạn không chỉ đại diện cho CLB mà còn đại diện cho cả đất nước. Dù đang đối mặt với bài toán chấn thương của nhiều trụ cột, nhưng tất cả những cầu thủ còn lại đều đã sẵn sàng".

"Thể Công Viettel cũng không có kết quả bốc thăm may mắn vì chúng tôi phải gặp những đội mạnh nhất ở các nhóm hạt giống. Thế nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - HLV Velizar Popov nói thêm.

14:05
18:16
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
19:10
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19:16

1' Trận đấu bắt đầu !!! Melbourne Victory giao bóng trước. 

19:23

6' Tốc độ trận đấu ở mức trung bình, chưa bên nào có được những cơ hội rõ ràng. 

19:27

10' Ribamar xử lý khôn khéo khiến hậu vệ Inserra của đội bạn phải phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng. 

19:28
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Ảnh: Hoài Thương. 
19:32

15' Hậu vệ của đội khách có pha va chạm khiến Rimario ngã trong vòng cấm Melbourne Victory nhưng trọng tài đã xác định không có pha phạm lỗi và cũng không có phạt đền cho Thể Công Viettel. 

19:34

18' Rimario làm tường, nhả bóng cho Andre Luiz tung ra cú sút xa, bóng đi vọt xà ngang khung thành Melbourne Victory. 

19:40

24' Ribamar có pha xử lý khéo léo, vượt qua hậu vệ Melbourne Victory để xâm nhập vòng cấm nhưng cuối cùng lại không thể dứt điểm. 

19:41
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Ảnh: Hoài Thương. 
19:45

29' Nduka vượt qua Paulinho rồi tung ra cú sút góc hẹp, bóng đi chệch khung thành Thể Công Viettel. 

19:49

32' Vị trí của Paulinho và Trung Hiếu đang bị Melbourne Victory khai thác rất nhiều. Liên tiếp những cơ hội đã được đội khách tạo ra khiến các hậu vệ Thể Công Viettel phải vất vả ngăn cản. 

19:54

38' Thế trận đang có phần nghiêng về Melbourne Victory. Những pha phối hợp tấn công của Thể Công Viettel không có độ chính xác cần thiết. 

19:55

39' Thể Công Viettel để lộ khoảng trống, tạo ra thời cơ cho Nduka băng vào đánh đầu đưa bóng chạm cột dọc khung thành của thủ môn Văn Việt. 

19:56
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Ảnh: Hoài Thương. 
19:57

41' Rimario có thời cơ ở ngoài vòng cấm Melbourne Victory, anh tung ra cú sút rất căng nhưng bóng lại tìm đến người thủ môn của đội khách. 

20:02

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

20:03

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

20:03
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:18

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

20:21

46' KHÔNG CÓ BÀN THẮNG CHO THỂ CÔNG VIETTEL !!! Tuấn Tài tạt bóng vào trong tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Damian Vu thực hiện cú đá đưa bóng đến Ribamar. Tiền đạo số 9 tung ra cú sút làm tung lưới Melbourne Victory nhưng bàn thắng không được công nhận do Ribamar đã để bóng chạm tay trước đó. 

20:24

51' Thêm một quả tạt nữa của Tuấn Tài đưa bóng đến Trung Hiếu. Cựu cầu thủ Hải Phòng FC băng vào dứt điểm nhưng điểm chạm bóng không tốt khiến bóng đi vọt xà ngang. 

20:25
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:28

55' Cầu thủ Clarismario Rodrigues bên phía Melbourne Victory đi bóng từ cánh trái vào và dứt điểm bằng chân phải khiến thủ môn Văn Việt bên phía Thể Công Viettel phải vất vả cản phá. 

20:32

59' VÀO !!! Melbourne Victory triển khai tấn công từ hàng thủ, bóng được luân chuyển nhanh cho Clarismario Rodrigues để cầu thủ này tì đè, vượt qua Paulinho trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Văn Việt. 

20:36

62' VÀO OOO!!!! Thể Công Viettel thực hiện quả phạt góc, tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Ribamar đã tận dụng tốt thời cơ để đánh đầu ghi bàn. 

20:37
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:43

70' Hàng thủ của Thể Công Viettel đang phải chống đỡ rất vất vả với những tình huống lên bóng của Melbourne Victory. 

20:50

76' Paulinho tung ra cú sút phạt rất mạnh, bóng tìm đến khung thành đội khách nhưng thủ môn Duncan đã chơi tập trung để hóa giải. 

20:56

82' Trận đấu đang trôi dần về những phút cuối. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Sức công phá của Melbourne Victory cũng đã giảm bớt khi một số trụ cột xuống sức và ra nghỉ. 

20:56
ket qua cup c2 chau A hom nay 16 9 the cong viettel hoa melbourne victory hinh anh 11
Ảnh: Hoài Thương. 
20:59

86' Ribamar cố gắng làm tường để Brandao tung ra cú sút nhưng bóng đi chệch quá xa so với khung thành đội khách. 

21:04

Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!

21:08

Hết giờ !!! 2 đội hòa nhau 1-1. 

ket qua cup c2 chau A hom nay 16 9 the cong viettel hoa melbourne victory hinh anh 12
Trần Tiến/VOV.VN
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