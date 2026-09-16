Kết quả Cúp C2 châu Á hôm nay 16/9: Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory
VOV.VN - Kết quả Cúp C2 châu Á hôm nay 16/9: Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory với tỷ số 1-1 trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.
Kết quả Cúp C2 châu Á hôm nay 16/9: Thể Công Viettel hòa Melbourne Victory với tỷ số 1-1 trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.
Đây là trận đấu Thể Công Viettel thiếu hụt quá nhiều lực lượng và đã gặp rất nhiều khó khăn, vất vả trong khâu phòng ngự. Đại diện V-League đã phải chiến đấu để bảo toàn 1 điểm trong ngày ra quân của Cúp C2 châu Á 2026/2027.
Phút 58, Melbourne Victory triển khai tấn công từ hàng thủ, bóng được luân chuyển nhanh cho Clarismario Rodrigues để cầu thủ này tì đè, vượt qua Paulinho trước khi dứt điểm chìm đánh bại thủ môn Văn Việt.
Phút 62, Thể Công Viettel thực hiện quả phạt góc, tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Ribamar đã tận dụng tốt thời cơ để đánh đầu ghi bàn. 1-1 là tỷ số chung cuộc.