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HLV Rudi Garcia của Bỉ tức giận vì quyết định khó hiểu của FIFA

Thứ Hai, 07:44, 06/07/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định tạm hoãn án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun, qua đó giúp chân sút của đội tuyển Mỹ đủ điều kiện ra sân trong cuộc đối đầu với Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Trong thông báo chính thức, FIFA cho biết việc thi hành án treo giò một trận đối với Balogun được đình chỉ theo Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, với thời gian thử thách kéo dài một năm. Quyết định này đồng nghĩa tiền đạo 25 tuổi sẽ không phải chấp hành án cấm thi đấu ngay lập tức.

Trước quyết định của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Mỹ cũng bày tỏ sự hài lòng với quyết định của FIFA. “Chúng tôi tôn trọng quyết định của Ủy ban Kỷ luật và vui mừng khi Folarin Balogun đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp Bỉ. Toàn đội hiện tập trung hoàn toàn cho vòng 1/8 và mong tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ”.

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Folarin Balogun vẫn được ra sân ở trận đấu với Bỉ (Ảnh: AP).

Balogun nhận thẻ đỏ ở phút 64 trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina sau pha va chạm với hậu vệ Tarik Muharemovic. Trước đó, anh chính là người ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ ở cuối hiệp một. Theo quy định thông thường, một cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp sẽ bị treo giò một trận kế tiếp.

Sau khi Folarin Balogun được hoãn án treo giò, Liên đoàn Bóng đá Bỉ và HLV Rudi Garcia đã lên tiếng chỉ trích quyết định của FIFA. Nhà cầm quân này cho rằng đây là quyết định chưa từng có tiền lệ và đi ngược lại tinh thần công bằng của bóng đá.

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HLV Rudi Garcia tức giận với quyết định của FIFA (Ảnh: AP).

Chia sẻ với truyền thông, HLV Rudi Garcia cho biết: “Tôi không biết từ khi nào ngày 5/7 ở World Cup lại trở thành ngày 1/4 - ngày Cá tháng Tư”.

“Chúng tôi không chỉ bảo vệ đội tuyển quốc gia hay liên đoàn bóng đá. Chúng tôi đang bảo vệ bóng đá, bảo vệ những giá trị về đạo đức và sự liêm chính của môn thể thao này” - HLV Rudi Garcia nhấn mạnh.

Dù phản đối mạnh mẽ quyết định của FIFA, HLV tuyển Bỉ khẳng định toàn đội sẽ không để sự việc ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Mỹ. Trận đấu giữa Mỹ vs Bỉ tại vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 7h ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam).

PV/VOV.VN
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