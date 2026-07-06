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Xác định 3 đội vào tứ kết World Cup 2026

Thứ Hai, 05:48, 06/07/2026
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VOV.VN - Sau trận đấu diễn ra rạng sáng 6/7, FIFA đã xác định được 3 đội vào tứ kết World Cup 2026.

Rạng sáng 6/7, trận đấu tiếp theo ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã diễn ra. Na Uy thắng Brazil 2-1 để giành vé vào tứ kết nhờ cú đúp của tiền đạo Haaland. 

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Ảnh: Reuters. 

Đây là trận đấu đôi bên thể hiện sự cân bằng. Cả Na Uy lẫn Brazil đều có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng sự xuất sắc của thủ môn Alisson và Nyland khiến bàn thắng không thể sớm đến. 

Sự khác biệt chỉ xảy ra ở phút 80. Schjelderup có bóng bên cánh trái. Cầu thủ này tung ra quả tạt chuẩn mực để Haaland đánh đầu tung lưới Brazil. 1-0 cho Na Uy. 

Đến phút 90, Na Uy có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Schjelderup lại là người có pha kiến tạo để Haaland tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, tung lưới Brazil. 

Trong khoảng thời gian bù giờ, Brazil gỡ được 1 bàn nhờ cú đá phạt đền thành công của Neymar nhưng cuối cùng Na Uy vẫn là đội chiến thắng 2-1 để giành quyền vào tứ kết. Tại tứ kết, Na Uy sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Mexico và Anh diễn ra lúc 7h hôm nay 6/7. 

Trước đó, Pháp và Morocco tạo nên trận tứ kết 1. Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 16 đội trong khi Morocco hạ chủ nhà Canada với tỷ số 3-0. Tính đến 5h30 ngày 6/7, 3 đội vào tứ kết World Cup 2026 đã được xác định là Na Uy, Pháp và Morocco

Trước mắt vẫn còn 5 cặp đấu của vòng 16 đội để xác định 5 đội cuối cùng vào chơi vòng tứ kết. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ liên tục cập nhật, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

 

PV/VOV.VN
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