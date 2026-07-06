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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 6/7: Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha

Thứ Hai, 05:15, 06/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 6/7 rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha so tài, Mỹ đối đầu với Bỉ.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay ngày 6/7 rạng sáng 7/7, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận derby bán đảo Iberia khốc liệt giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, cùng màn đọ sức nảy lửa giữa chủ nhà Mỹ và tuyển Bỉ tại vòng 1/8. Cả hai trận đấu này đều được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp phục vụ khán giả cả nước duy nhất trên kênh sóng VTV3.

Lúc 2h ngày 7/7, mọi ánh nhìn của thế giới túc cầu sẽ đổ dồn về trận đại chiến của hai ông lớn bóng đá châu Âu là Bồ Đào Nha với Tây Ban Nha. Đây được coi là trận chung kết sớm của giải, khi hai đội bóng này đều là ứng viên vô địch.

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Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay 6/7 rạng sáng 7/7.

Trước khi so tài ở vòng 1/8 World Cup 2026, Bồ Đào Nha có chiến thắng nhọc nhắn trước Croatia với tỉ số 2-1. Trong khi đó, Tây Ban Nha thắng dễ Áo với tỉ số 3-0. Ở cuộc đọ sức này, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng “Bò tót” không được phép chủ quan trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về phía Tây Ban Nha. Theo đó, trong 41 trận đấu gặp nhau trước đây, Tây Ban Nha thắng 18, hòa 16 và thua 7. Tuy nhiên, trong 6 lần gần nhất, hai đội hòa nhau 4 trận và mỗi đội 1 lần hưởng niềm vui.

Theo lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 hôm nay, lúc 7h ngày 7/7, chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mauricio Pochettino được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trong quá khứ, Mỹ và Bỉ đã gặp nhau 7 lần, đại diện châu Âu áp đảo với 6 chiến thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, cả 6 lần gặp nhau gần đây, Mỹ đều gục ngã trước “Quỷ đỏ” châu Âu.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 
Hoàng Yến/VOV.VN
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