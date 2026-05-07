HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup

Tối 7/5, U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.

Thầy trò HLV Masahiko Okiyama giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B, sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng vào ngày 8/5.

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: "So với một năm trước, U17 Myanmar đã chơi tiến bộ hơn. Họ đã chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chơi.

Có lẽ hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc.

Chúng tôi giờ đây sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết. Điều quan trọng là các cầu thủ phải đảm bảo sức khỏe và phong độ để sẵn sàng cạnh tranh dù đối thủ là đội bóng nào."

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14h ngày 11/5, Nếu giành chiến thắng trong trận tứ kết, thầy trò HLV Masahiko Okiyama không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup nữ 2026.