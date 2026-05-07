中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HLV U17 nữ Việt Nam hướng tới tấm vé dự World Cup

Thứ Năm, 22:19, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Masahiko Okiyama của U17 nữ Việt Nam hướng tới vòng tứ kết giải U17 nữ châu Á với sự tập trung cao nhất để cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup nữ.

Tối 7/5, U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.  

hlv u17 nu viet nam huong toi tam ve du world cup hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Thầy trò HLV Masahiko Okiyama giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B, sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng vào ngày 8/5. 

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Nhật Bản nói: "So với một năm trước, U17 Myanmar đã chơi tiến bộ hơn. Họ đã chứng tỏ mình là một đối thủ rất khó chơi. 

Có lẽ hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, các cầu thủ đã đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc. 

Chúng tôi giờ đây sẽ phải chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết. Điều quan trọng là các cầu thủ phải đảm bảo sức khỏe và phong độ để sẵn sàng cạnh tranh dù đối thủ là đội bóng nào."

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14h ngày 11/5, Nếu giành chiến thắng trong trận tứ kết, thầy trò HLV Masahiko Okiyama không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup nữ 2026. 

PV/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á
U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.

Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết
Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/5: U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết

Kết quả U17 nữ châu Á 2026 hôm nay 7/5: U17 Việt Nam vào tứ kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 7/5: U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc giải U17 châu Á 2026
Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc giải U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á 2026 diễn ra ngày 10/5.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc giải U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc giải U17 châu Á 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á 2026 diễn ra ngày 10/5.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế