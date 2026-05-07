U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á

Tối 7/5, U17 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-1, để giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á 2026. Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không hay hơn đối thủ nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1.

Thầy trò HLV Masahiko Okiyama giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B, sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng vào ngày 8/5.

Ngay sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực Ban Chấp hành đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu thành công ở vòng tứ kết. VFF quyết định thưởng động viên đội U17 nữ Việt Nam 500 triệu đồng.

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14h ngày 11/5, Nếu giành chiến thắng trong trận tứ kết, thầy trò HLV Masahiko Okiyama không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup nữ 2026.