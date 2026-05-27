HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo tới hết mùa giải 2025/2026

Thứ Tư, 09:46, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Văn Sỹ Sơn của SLNA bị cấm chỉ đạo tới hết mùa giải 2025/2026 vì phản ứng thái quá với trọng tài.

Mới đây, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã chính thức công bố các quyết định xử phạt đối với những cá nhân và tập thể có hành vi vi phạm tại vòng 24 V-League 2025/2026 và vòng 20 Giải HNQG 2025/2026.

Căn cứ vào báo cáo của các giám sát trận đấu và tổng hợp tình hình các vòng đấu vừa qua, Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã đưa ra 3 quyết định xử phạt nghiêm khắc nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức và tinh thần thi đấu của các đội bóng.

HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo 2 trận

Theo Quyết định số 515/QĐ-LĐBĐVN, Huấn luyện viên trưởng CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) - ông Văn Sỹ Sơn phải nhận án phạt hành chính 10 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận kế tiếp.

hlv van sy son bi cam chi dao toi het mua giai 2025 2026 hinh anh 1
HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo 2 trận (Ảnh: VPF).

Nguyên nhân của án phạt xuất phát từ hành vi phản ứng thiếu chuẩn mực với trọng tài và Ban tổ chức giải của vị chiến lược gia này trong khuôn khổ trận đấu giữa CLB TP.HCM và CLB SLNA diễn ra vào ngày 24/5/2026.

Án phạt khiến HLV Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo tới hết mùa giải 2025/2026. Mặc dù vậy, đội bóng xứ Nghệ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Do đó, các cổ động viên SLNA cũng yên tâm hơn phần nào.

Ban tổ chức sân của CLB Đà Nẵng bị phạt

Tại Quyết định số 516/QĐ-LĐBĐVN, Ban Kỷ luật LĐBĐVN quyết định phạt Ban tổ chức trận đấu của CLB SHB Đà Nẵng số tiền 20 triệu đồng. Lý do được đưa ra là Ban tổ chức trận đấu đã để xảy ra những vi phạm liên quan đến Quy chế bóng đá Việt Nam trong cuộc đọ sức giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng vào ngày 23/5/2026.

Nguyễn Hữu Tuấn bị kỷ luật

Đối với giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026, cầu thủ Nguyễn Hữu Tuấn thuộc biên chế CLB Đồng Nai cũng phải nhận án kỷ luật theo Quyết định số 517/QĐ-LĐBĐVN.

Cụ thể, cầu thủ này bị phạt 10 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ đối phương trong trận đấu gặp CLB TP.HCM diễn ra vào ngày 22/5/2026.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Tag: HLV Văn Sỹ Sơn Văn Sỹ Sơn SLNA V-League
Tin liên quan

SLNA "tan nát” đội hình sau khi trụ hạng V-League 2025/2026

VOV.VN - SLNA sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng sau khi chính thức trụ hạng V-League 2025/2026.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026, SLNA chính thức trụ hạng sớm sau chiến thắng 1-0 trước CLB TP.HCM.

Hà Tĩnh hòa kịch tính CAHN, SLNA trụ hạng sớm sau trận thắng CLB TP.HCM

VOV.VN - Kết quả vòng 24 V-League 2025/2026, Hà Tĩnh cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1, trong khi đó, SLNA trụ hạng sớm sau khi đánh bại CLB TP.HCM với tỉ số 1-0.

