Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất: SLNA trụ hạng sớm, HAGL nguy to

Vòng 24 V-League 2025/2026 chứng kiến những bước ngoặt mang tính quyết định trong cả cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC xuất sắc đánh bại Nam Định 2-1 để chính thức đoạt vị trí thứ ba từ tay Ninh Bình.

Đỗ Hoàng Hên sắm vai người hùng khi sút phạt đền tung lưới Nguyên Mạnh và kiến tạo điệu nghệ cho Passira đánh đầu ấn định chiến thắng, lu mờ pha ghi bàn gỡ hòa của Lâm Ti Phông.

Trong khi đó, Hà Tĩnh giật lại một điểm quý giá trước CAHN sau màn rượt đuổi nghẹt thở. Trọng tài can thiệp VAR và thổi hai quả phạt đền liên tiếp ở những phút bù giờ, giúp Leo Artur và Atshimene lần lượt lập công, khép lại trận hòa 1-1 đầy kịch tính.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 24.

Trên sân Bình Dương, SLNA chính thức trụ hạng sớm khi hạ gục CLB TP.HCM 1-0. Việc sút hỏng quả 11m khiến đội chủ nhà đánh mất điểm số, qua đó tự đẩy mình vào thế vô cùng hiểm nghèo khi chỉ còn xếp trên đội bám đuổi Đà Nẵng vỏn vẹn 1 điểm.

