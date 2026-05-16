Học trò cưng một thời của HLV Troussier tạo diễn biến hy hữu ở V-League

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng là người hùng khi ghi bàn thắng quý giá ở phút 76 giúp Đà Nẵng có kết quả hòa 2-2 trong chuyến làm khách của CA TP.HCM. Với 1 điểm từ trận đấu sớm vòng 23 V-League, Đà Nẵng tạm vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, Đà Nẵng đang có cùng 17 điểm như PVF-CAND nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Ở vòng đấu này, PVF-CAND sẽ tiếp đón Hà Nội FC vào lúc 18h ngày 17/5.

Tuy nhiên, sau pha lập công quý giá cho Đà Nẵng, Võ Nguyên Hoàng lại nhận thẻ đỏ ngay trước khi trận đấu kết thúc. Tiền đạo này có pha phạm lỗi thô bạo với Makrillos Peter ở phút 90+3 và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu.

Võ Nguyên Hoàng (áo trắng) trong một pha va chạm ở trận CA TP.HCM 2-2 Đà Nẵng. (Ảnh: VPF)

Với tấm thẻ đỏ này, Võ Nguyên Hoàng cũng sẽ lĩnh án treo giò trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng V-League đang diễn ra rất căng thẳng. Đây là tổn thất không nhỏ với Đà Nẵng, bởi Võ Nguyên Hoàng đang thể hiện phong độ cao. Trước khi ghi bàn ở trận hòa CA TP.HCM, tiền đạo này đã mở tỷ số trong trận Đà Nẵng thắng CLB TP.HCM 2-0.

Trong quá khứ, Võ Nguyên Hoàng từng là "học trò cưng" của HLV Philippe Troussier thời còn làm việc ở PVF và dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam. Nhà cầm quân người Pháp đã dành nhiều lời khen có cánh cho chân sút sinh năm 2002.

Võ Nguyên Hoàng từng tỏa sáng giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng vì các ca mắc Covid-19. Nhưng sau đó, sự nghiệp của tiền đạo này chững lại vì chấn thương và phong độ thiếu ổn định.