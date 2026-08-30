Hôm nay khởi tranh giải quần vợt US Open 2026

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của US Open 2026, các trận đấu đáng chú ý ở những nội dung được quan tâm nhất là đơn nam và đơn nữ sẽ diễn ra.

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Ở nội dung đơn nữ, Elina Svitolina, Jessica Pegula, Jasmine Paolini sẽ là những tay vợt đáng chú ý nhất tranh tài trong ngày. Trong khi đó tại nội dung đơn nam, Daniil Medvedev. Novak Djokovic hay Jiří Lehečka sẽ là những VĐV được chú ý nhất.

Năm nay, nội dung đơn nam vắng đi sự tham dự của Sinner nhưng chào đón màn tái xuất của Alcaraz sau nhiều tháng chấn thương. Dù vẫn là ứng viên số một cho ngôi vô địch nhưng phong độ của VĐV người Tây Ban Nha ở giải này ra sao vẫn sẽ còn là dấu hỏi.

Trong khi đó, nội dung đơn nữ hứa hẹn sẽ rất khó đoán với nhiều tay vợt có khả năng tranh chấp chức vô địch. Ngoài những tay vợt ở tốp đầu, Alexandra Eala hứa hẹn sẽ mang đến con sốt tại các sân đấu ở Flushing Meadows. Lực lượng cổ động viên Philippines cuồng nhiệt của Eala sẽ phủ kín các khán đài để hy vọng tay vợt 21 tuổi có thể tiếp tục tạo thêm những cú sốc.

Trước khi bước vào ngày thi đấu đầu tiên, US Open 2026 đã trải qua tuần khởi động với nội dung đôi nam nữ. Cặp VĐV người CH Séc - Karolína Muchová/Jakub Menšík là những người đã đăng quang.