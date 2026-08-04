Nữ VĐV Đông Nam Á "gây sốt" làng quần vợt thế giới

Trận chung kết đơn nữ giải quần vợt WTA 500 Washington Open tổ chức ở Mỹ giữa Alexandra Eala (Philippines) và Jessica Pegula (Mỹ) diễn ra theo kịch bản đầy cảm xúc.

Ảnh: WTA.

Sau khi bị Pegula dẫn trước 6-4 ở set đầu, Eala đang dẫn 2-1 trong set hai thì trận đấu phải tạm hoãn vì mưa lớn. Khi trở lại thi đấu vào ngày hôm sau, tay vợt người Philippines chơi bùng nổ, thắng 6-4 ở set hai trước khi áp đảo hoàn toàn đối thủ bằng chiến thắng trắng 6-0 trong set quyết định, khép lại màn ngược dòng với tỷ số 4-6, 6-4, 6-0.

Chiến thắng này đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Eala khi đây là danh hiệu WTA Tour đầu tiên của tay vợt 21 tuổi này. Bên cạnh đó, chức vô địch tại WTA 500 Washington Open cũng giúp Eala trở thành tay vợt nữ Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử đăng quang ở một giải đấu cấp WTA 500. Trong quá khứ, một số VĐV của Indonesia hay Thái Lan đã từng vô địch các giải WTA Tour nhưng chỉ ở cấp độ 250.

Trong thời gian qua, Eala đã là một trong những biểu tượng mới của thể thao Philippines với lượng người hâm mộ rất lớn. Sau chiến tích mới nhất cùng gương mặt khả ái, sự nổi tiếng của Eala đã lan rộng ra cả khu vực Đông Nam Á cũng như thế giới quần vợt. Những bài đăng về Eala trên các trang mạng xã hội của WTA luôn thu hút lượt người xem lên đến hàng triệu.

Hiện tại, Eala đang xếp hạng 20 trên bảng xếp hạng thế giới và có thành tích đối đầu ấn tượng khi thi đấu với các VĐV trong tốp 10 thế giới.

Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Eala được xem như một trong những VĐV có thể tiến sâu ở US Open và là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm HCV đơn nữ môn quần vợt ở ASIAD 2026.