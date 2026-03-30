Igor Tudor lọt top 10 HLV tại vị ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Tottenham đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Igor Tudor theo thỏa thuận đồng thuận, chỉ sau 43 ngày ông nắm quyền. Điều này cũng đưa Igor Tudor lọt vào top 10 HLV có thời gian tại vị ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Cụ thể, với thời gian 43 ngày dẫn dắt Tottenham, Igor Tudor là HLV có thời gian cầm quân ngắn thứ 4 trong lịch sử giải đấu. Tottenham chỉ có 1 chiến thắng sau 7 trận HLV Igor Tudor cầm quân. “Gà trống” hiện đứng thứ 17 tại Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm và cũng vừa bị loại khỏi Cúp C1 châu Âu.

HLV Igor Tudor. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của ESPN, những cái tên xếp dưới Igor Tudor trong top 10 HLV có thời gian tại vị ngắn nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh gồm: Quique Sánchez Flores (dẫn dắt Watford 85 ngày), Bob Bradley (dẫn dắt Swansea City 85 ngày), Nathan Jones (dẫn dắt Southampton 84 ngày), Frank De Boer, (dẫn dắt Crystal Palace 77 ngày), Rene Meulensteen (dẫn dắt Fulham 75 ngày), Javi Gracia (dẫn dắt Leeds 69 ngày).

Những người có thời gian cầm quân ở Ngoại hạng Anh ngắn hơn Igor Tudor là: Les Reed, (dẫn dắt Charlton 40 ngày), Ange Postecoglou (dẫn dắt Nottingham Forest 39 ngày) và Sam Allardyce (dẫn dắt Leeds 30 ngày).

Hiện tại, Sam Allardyce đang giữ kỷ lục HLV tại vị ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, khi dẫn dắt Leeds vỏn vẹn 30 ngày vào năm 2023. Thời điểm ấy, Leeds ký hợp đồng 1 tháng với HLV Sam Allardyce nhằm vớt vát hy vọng trụ hạng. Tuy nhiên, “Big Sam” không thể giúp đội chủ sân Elland Road ở lại Ngoại hạng Anh và đôi bên đã chia tay sau khi hợp đồng hết hạn.