Sau khi để lỡ thời cơ vô địch Serie A 2025/2026 sớm từ vòng đấu trước bởi trận hòa Torino, Inter Milan bước vào trận gặp Parma trên sân nhà với quyết tâm rất lớn.

Các cầu thủ Inter ăn mừng chức vô địch Serie A 2025/2026. (Ảnh: Reuters).

Thầy trò HLV Chivu nhanh chóng dồn lên tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng hết Nicolo Barella, Denzel Dumfries, Federico Dimarco rồi Marcus Thuram đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Tưởng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 thì sự khác biệt đến ở phút bù giờ. Zieliński có pha chọc khe thông minh để Thuram băng xuống dứt điểm chéo góc, khai thông thế bế tắc.

Có bàn dẫn trước, Inter thi đấu khá ung dung trong hiệp 2 nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 80, Lautaro Martinez lên bóng bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi để Mkhitaryan băng vào đá bồi chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Inter.

Với thắng lợi này, Inter Milan có 82 điểm sau 35 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Napoli 12 điểm trong khi giải chỉ còn 3 vòng. Vì thế, Inter Milan chính thức vô địch Serie A 2025/2026 sớm 3 vòng đấu. Đây là danh hiệu vô địch Italia lần thứ 21 trong lịch sử đội bóng nửa xanh thành Milan.

Chức vô địch Serie A 2025/2026 của Inter là hoàn toàn xứng đáng khi họ là đội thể hiện phong độ tốt nhất xuyên suốt giải đấu. Đặc biệt sau khi bị loại khỏi Cúp C1 châu Âu, Inter đã có chuỗi trận ấn tượng khi chỉ thua 1 trong 9 trận gần nhất tại Serie A.

Trước mắt thầy trò HLV Chivu sẽ là trận chung kết Coppa Italia vào ngày 12/5 gặp Lazio. Nếu thắng, Inter sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội ở Italia mùa giải năm nay.