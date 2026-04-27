Kết quả bóng đá hôm nay 27/4: Inter Milan chạm 1 tay vào chức vô địch Serie A

Tại vòng 34 Serie A, Inter Milan tới làm khách của Torino trong bối cảnh chưa thể vô địch sớm 4 vòng đấu do Napoli đã giành chiến thắng 4-0 trước Cremonese. Các học trò của HLV Cristian Chivu vẫn tiến thêm 1 bước gần hơn tới danh hiệu dù bất ngờ bị đội chủ nhà cầm hòa ở trận này.

Inter Milan 2 lần chọc thủng lưới Torino từ các pha đánh đầu. (Ảnh: Reuters)

Inter Milan mở tỷ số sau pha đánh đầu dũng mãnh của Marcus Thuram ở phút 23 và nhân đôi cách biệt từ pha không chiến của Yann Bisseck ở phút 61. Nếu kết quả này giữ nguyên, Inter Milan chỉ cần hòa Parma ở vòng đấu tới là sẽ lên ngôi vô địch Serie A.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà Tornio bất ngờ ghi liền 2 bàn trong thời gian từ phút 70 đến 79. Giovanni Simeone rút ngắn cách biệt sau pha bấm bóng tinh tế. Nikola Vlasic gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền sau khi hậu vệ Inter Milan dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Cũng trong loạt trận Serie A diễn ra đêm 26/4 rạng sáng 27/4, AC Milan đã hòa Juventus 0-0. Với kết quả này, AC Milan tiếp tục đứng thứ 3 với 67 điểm còn Juventus đứng thứ 4 với 64 điểm.

Torino giữ lại 1 điểm sau khi liên tiếp ghi 2 bàn trong 9 phút. (Ảnh: Reuters)

Sau trận hòa Torino, Inter Milan có 79 điểm và hơn Napoli 10 điểm, hơn AC Milan 12 điểm trong cuộc đua vô địch Serie A. Đội bóng áo sọc xanh đen chắc chắn sẽ vô địch Serie A nếu giành chiến thắng khi tiếp đón Parma lúc 01h45 ngày 4/5.

Ngoài ra, Inter Milan cũng có thể vô địch trước khi ra sân gặp Parma, nếu Napoli không thắng trong trận gặp Como lúc 23h00 ngày 2/5 và AC Milan không thắng Sassuolo ở cuộc đọ sức lúc 20h00 ngày 3/5.