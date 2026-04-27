中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 27/4: Inter Milan chạm 1 tay vào chức vô địch Serie A

Thứ Hai, 05:55, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 27/4, Inter Milan chạm 1 tay vào chức vô địch Serie A dù bị Torino cầm hòa 2-2 sau những diễn biến "điên rồ".

Tại vòng 34 Serie A, Inter Milan tới làm khách của Torino trong bối cảnh chưa thể vô địch sớm 4 vòng đấu do Napoli đã giành chiến thắng 4-0 trước Cremonese. Các học trò của HLV Cristian Chivu vẫn tiến thêm 1 bước gần hơn tới danh hiệu dù bất ngờ bị đội chủ nhà cầm hòa ở trận này.

Inter Milan 2 lần chọc thủng lưới Torino từ các pha đánh đầu. (Ảnh: Reuters)

Inter Milan mở tỷ số sau pha đánh đầu dũng mãnh của Marcus Thuram ở phút 23 và nhân đôi cách biệt từ pha không chiến của Yann Bisseck ở phút 61. Nếu kết quả này giữ nguyên, Inter Milan chỉ cần hòa Parma ở vòng đấu tới là sẽ lên ngôi vô địch Serie A.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà Tornio bất ngờ ghi liền 2 bàn trong thời gian từ phút 70 đến 79. Giovanni Simeone rút ngắn cách biệt sau pha bấm bóng tinh tế. Nikola Vlasic gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền sau khi hậu vệ Inter Milan dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Cũng trong loạt trận Serie A diễn ra đêm 26/4 rạng sáng 27/4, AC Milan đã hòa Juventus 0-0. Với kết quả này, AC Milan tiếp tục đứng thứ 3 với 67 điểm còn Juventus đứng thứ 4 với 64 điểm.

Torino giữ lại 1 điểm sau khi liên tiếp ghi 2 bàn trong 9 phút. (Ảnh: Reuters)

Sau trận hòa Torino, Inter Milan có 79 điểm và hơn Napoli 10 điểm, hơn AC Milan 12 điểm trong cuộc đua vô địch Serie A. Đội bóng áo sọc xanh đen chắc chắn sẽ vô địch Serie A nếu giành chiến thắng khi tiếp đón Parma lúc 01h45 ngày 4/5.

Ngoài ra, Inter Milan cũng có thể vô địch trước khi ra sân gặp Parma, nếu Napoli không thắng trong trận gặp Como lúc 23h00 ngày 2/5 và AC Milan không thắng Sassuolo ở cuộc đọ sức lúc 20h00 ngày 3/5.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Kết quả bóng đá Inter Milan Serie A
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Kịch tính cao độ
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua vô địch và vào tốp 5 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu cùng Al Nassr
VOV.VN - Ronaldo có cơ hội giành cú đúp danh hiệu cùng Al Nassr ở mùa giải 2025/2026.

Bảng xếp hạng La Liga 2025/2026 mới nhất: Barca tiến gần ngôi vô địch
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2025/2026, Barca tái lập khoảng cách 9 điểm với Real Madrid trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế